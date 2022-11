In questi mesi la Juventus ha dovuto fronteggiare diversi infortuni ai propri giocatori. Diversi bianconeri hanno avuto delle defezioni a causa di problemi muscolari, che si sono aggiunti anche ad alcuni infortuni traumatici.

Uno dei primi a fermarsi a causa dei guai muscolari è stato Angel Di Maria, che si è fatto male il 15 agosto a causa di un problema alla coscia. Il suo rientro era avvenuto il 31 agosto e aveva giocato uno spezzone di gara contro lo Spezia. Solo pochi giorni dopo, ovvero il 3 settembre, Di Maria è stato schierato da Massimiliano Allegri tra i titolari nella sfida contro la Fiorentina.

Stando a quanto afferma ora la Gazzetta dello Sport, l'argentino avrebbe avuto delle perplessità sulla gestione da parte del tecnico livornese di questo infortunio. Infatti, durante la gara con i viola, Di Maria ha sentito un nuovo fastidio che lo ha costretto a un altro stop.

Angel Di Maria sta per rientrare

Angel Di Maria avrebbe avuto alcune perplessità su come è stato gestito il suo primo infortunio: dopo lo stop di settembre, "El Fideo" è tornato in campo, ma lo scorso 11 ottobre si è fermato nuovamente.

Ora Di Maria è sulla strada del recupero e Allegri conta di riaverlo per la gara del 6 novembre contro l'Inter: da alcuni giorni l'argentino ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo.

Per questo motivo, è possibile che contro l'Inter Di Maria possa partire dalla panchina. In ogni caso non verrà corso nessun rischio.

Anche Bremer e Vlahovic sperano di rientrare quanto prima

Per la gara contro l'Inter, la Juventus conta di recuperare alcune pedine importanti. Infatti, oltre ad Angel Di Maria potrebbero tornare anche Gleison Bremer e Dusan Vlahovic.

Il difensore brasiliano ha ripreso a lavorare in parte in gruppo, ma la sensazione è che per il "derby d'Italia" sarà a disposizione. Se Bremer stesse bene potrebbe essere titolare contro i nerazzurri.

Per quanto riguarda Vlahovic, invece, almeno per il momento non ci sarebbero novità: la speranza di Allegri è che da giovedì 3 novembre possa tornare ad allenarsi con i compagni.

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una sorta di "mistero" sulle condizioni di DV9, con lo spettro di un possibile ritorno della pubalgia. Il bomber serbo ha risolto questo problema a inizio estate. La speranza della Juventus sarebbe quella di avere nuovamente a disposizione Dusan Vlahovic per la gara contro l'Inter.