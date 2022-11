Uno degli obiettivi della Juventus nel Calciomercato invernali vi è anche quello di alleggerire la rosa. In uscita dai bianconeri ci sarebbe Daniele Rugani: il centrale difensivo in questa prima parte di stagione è sceso in campo solo due volte in Serie A.

Nelle scorse ore la Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia dell'imminente acquisto di un immobile da 2 milioni di euro a Torino da parte di Rugani. Una decisione che potrebbe lasciar pensare alla sua volontà di rimanere nel capoluogo piemontese, nonostante nella prima parte di stagione il tecnico Max Allegri gli abbia più volte preferito Bonucci, Gatti, Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Comunque sia fra le società interessate al giocatore ci sarebbe la Sampdoria, che potrebbe prelevarlo in prestito fino a giugno. La Juve andrebbe peraltro ad alleggerire il monte ingaggi, poiché la società ligure che andrebbe a pagargli circa 1,7 milioni di euro netti di stipendio.

Possibile offerta della Sampdoria per Rugani a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Sampdoria potrebbe fare un'offerta alla Juventus per Daniele Rugani. Il centrale è attualmente una riserva in bianconero e potrebbe valutare un'esperienza professionale nella società genovese. Se il centrale classe '94 dovesse partire la Juve potrebbe puntare su un nuovo difensore. A tal riguardo si parla molto del possibile arrivo di Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte e che potrebbe essere acquistato per circa 10 milioni di euro.

Il club piemontese valuta anche l'acquisto di un terzino destro che possa dare un'alternativa a Cuadrado. Sono diversi i nomi che piacciono, si va da Holm a Maehle, fino ad arrivare a Singo e a Odriozola, per la fascia sinistra difensiva invece piacerebbe Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto a giugno col Benfica.

La carriera professionale di Daniele Rugani

La Juventus ha acquistato Daniele Rugani in prestito con diritto di riscatto nel 2012, il suo acquisto a titolo definitivo era poi arrivato nel mercato invernale del 2015 per circa 4 milioni di euro. Da allora ha disputato cinque stagioni in bianconero, fino al prestito al Rennes nell'estate del 2020, restando per sei mesi nella squadra francese, mentre da gennaio 2021 aveva giocato al Cagliari fino a giugno, per poi ritornare nella squadra bianconera. Il suo contratto con la Juve va in scadenza nel giugno 2024.

In passato Rugani ha anche giocato nella nazionale italiana, mettendo insieme un totale di 7 presenze.