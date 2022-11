La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si lavora a rinforzi per la difesa senza però spendere somme importanti. Ci si aspettano invece investimenti pesanti nel Calciomercato estivo considerando che nel 2023 si festeggiano i cento anni di proprietà della società bianconera da parte della Famiglia Agnelli. Per questo oltre a Milinkovic-Savic potrebbe arrivar almeno un rinforzo nel settore avanzato, soprattutto se Angel Di Maria dovesse lasciare Torino. Attualmente la conferma dell'argentino sembra difficile anche in considerazione di una recente intervista in cui il giocatore ha dichiarato che gli piacerebbe chiudere la sua carriera professionale nel campionato argentino.

La Juventus starebbe già lavorando al suo sostituto e lo avrebbe individuato in Nico Williams, punta di fascia dell'Atletico Bilbao che è stato convocato anche dal commissario della nazionale spagnolo Luis Enrique: nel primo match disputato dalla Spagna e vinto per 7 a 0 contro la Costarica è entrato nel secondo tempo. A 20 anni rappresenta uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Lo aveva già dimostrato nella prima parte di stagione nell'Atletico Bilbao, disputando 14 match nel campionato spagnolo e segnando 3 gol fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match ed 1 gol in Coppa del Re e 2 match con 1 assist con la nazionale spagnola in Nations League.

Possibile offerta per Nico Williams a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come sostituto di Di Maria per la stagione 2023-2024 la punta di fascia dell'Atletico Bilbao e della nazionale spagnola Nico Williams. Il ventenne è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e se non dovesse prolungare il suo contratto con la società spagnola potrebbe lasciare la Spagna nel calciomercato estivo a prezzo vantaggioso.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Madrid è stato promosso in prima squadra nel 2021. Ha giocato in tutte le nazionali della Spagna, è di origine ghanese, suo fratello anche lui all'Atletico Madrid Inaki Williams ha scelto la nazionale africana, con la quale ha disputato fino ad adesso 4 match ed è impegnato nel Mondiale in Qatar.

Williams sarebbe un rinforzo importante per il presente e per il futuro, utile anche perché può giocare su entrambe le fasce offensive.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al mercato di gennaio e potrebbe acquistare un'alternativa a Cuadrado oltre ad un difensore centrale qualora dovesse partire Rugani. Sono tanti i nomi che piacciono alla società bianconera, da Holm a Maehle fino ad arrivare a Singo per la fascia destra difensiva. Come centrale invece piace N'Dicka. Si valuta anche Grimaldo considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.