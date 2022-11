La Juventus è sempre molto attenta ai giovani. Il lancio dell'under 23 nelle ultime stagioni è servito per valorizzare i tanti calciatori cresciuti nel settore giovanile o i tanti giovani acquistati da altre società. Basti pensare al fatto che, attualmente, nella prima squadra ci sono i vari Miretti, Fagioli e Iling Junior, tutti cresciuti fra Primavera e under 23 e che già in questo inizio stagione hanno dimostrato di poter essere molto utili ad Allegri. Proprio il toscano ha avuto un peso decisionale non indifferente nel mercato della Juventus.

Non è un caso che nel recente Calciomercato estivo sono arrivati giocatori di esperienza come Pogba, Di Maria e Paredes, anche se non hanno dato un grande contributo a causa degli infortuni. Il francese non ha mai giocato una partita ufficiale e rientrerà a gennaio. Proprio Massimiliano Allegri avrebbe suggerito alla società bianconera l'acquisto di uno dei giovani più interessanti del calcio europeo e che sta crescendo nel Villareal dando un grande contributo, non solo nel campionato spagnolo ma anche nella Conference League.

Parliamo di Alex Baena, centrocampista classe 2001 che può giocare su entrambe le fasce, sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ed in questa stagione, fino ad adesso, ha disputato 18 match fra campionato e Conference League, segnando 8 gol.

Il giocatore Baena piace alla Juventus: possibile offerta da 10 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alex Baena. Lo spagnolo gioca nel Villareal ed in questa stagione sta dando un contributo importante. Nel campionato spagnolo ha disputato 11 match, segnando 4 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

A questi bisogna aggiungere 7 match in Conference League, con 4 gol e 3 assist decisivi ai suoi compagni. È un nazionale under 21 spagnolo, e fino ad adesso ha giocato 3 match segnando un gol. Il suo contratto scade a giugno 2025 ed ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero anche altre società italiane come Milan e Inter.

Baena è cresciuto nel settore giovanile del Villareal prima di giocare nella stagione 2021-2022 in prestito al Girona. Da luglio è ritornato nel Villareal ed è diventato un titolare della squadra spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un gennaio in cui potrebbe rinforzare soprattutto la difesa. A tal riguardo, si valutano Evan N'Dicka nel ruolo di centrale e Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo come terzini. Tutti giocatori in scadenza a giugno. Per il centrocampo piace Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. La società spagnola starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro.