La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato e per il mercato. I match contro l'Inter, il Verona e la Lazio ci diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera, che nell'ultima giornata di campionato ha recuperato 3 punti a Milan e Lazio e 2 punti all'Udinese. Di certo i tanti infortuni muscolari che stanno riguardando la squadra bianconera non agevolano questo recupero, anche se la pausa mondiale potrebbe essere utilizzata anche per integrare la rosa bianconera in previsione della seconda parte della stagione. A gennaio potrebbero arrivare almeno due giocatori in difesa, si parla di un centrale e di un terzino.

Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. C'è molto lavoro da fare anche per la stagione 2023-2024 quando diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera. Almeno quattro vanno in scadenza di contratto a giugno, la Juventus potrebbe decidere di non prolungare la loro intesa contrattuale, soprattutto Alex Sandro Cuadrado. A questi potrebbero aggiungersi Di Maria e Rabiot, a proposito del 34enne potrebbe ritornare nel campionato argentino per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. La Juventus starebbe lavorando ad un suo sostituto, piace Ferran Torres, riserva nel Barcellona e che sarebbe valutato circa 30 milioni di euro dalla società spagnola.

Ferran Torres potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al dopo Di Maria. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Ferran Torres, attualmente una riserva nel Barcellona. I titolari della squadra spagnola sono Dembélé, Raphinha e Lewandowski.

Il centrocampista è arrivato al Barcellona dal Manchester City a gennaio per circa 40 milioni di euro ma non è riuscito a dare un grande contributo. Rimane però uno dei migliori giovani del calcio spagnolo e potrebbe essere molto utile alla Juventus anche perché può giocare sia nel 4-3-3 come punta di fascia o eventualmente trequartista nel 4-2-3-1.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma il Barcellona potrebbe cederlo anche in prestito con diritto di riscatto dando la possibilità alla società bianconera di pagare il suo cartellino in diverse stagioni.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche alle cessioni. Come dichiarato ad inizio articolo almeno quattro giocatori potrebbero lasciare Torino perché in scadenza di contratto. Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno 2024. Danilo e Bonucci potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale per un'altra stagione diminuendo l'ingaggio che attualmente guadagnano. Potrebbe partire Szczesny, che piace a diverse società inglesi. In tal caso potrebbe arrivare come sostituto uno fra Carnesecchi e Vicario.