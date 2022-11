In vista del Calciomercato invernale in casa Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore: fra i nomi che circolano ci sono quelli di Alvaro Odriozola, che il Real Madrid potrebbe cedere in prestito gratuito, e di Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno e che arriverebbe per circa 10 milioni di euro.

La società bianconera valuterebbe però anche un giocatore in prestito, si tratta di un elemento che sarebbe seguito dal 2015 dalla società bianconera, ma che non è mai arrivato per diversi motivi: Thomas Meunier, classe 1991 belga attualmente al Borussia Dortmund, dopo diverse stagioni al Paris Saint Germain.

Attualmente è impegnato con la nazionale belga al mondiale in Qatar. In scadenza di contratto a giugno 2024 con il Borussia Dortmund, il laterale difensivo destro potrebbe lasciare la società tedesca in prestito: in bianconero rappresenterebbe un'alternativa importante a Cuadrado, potendo giocare non solo come terzino ma anche su tutta la fascia destra in un eventuale modulo 3-5-2.

Possibile arrivo di Meunier in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'arrivo in prestito di Thomas Meunier. Il belga è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2024 ma potrebbe lasciare in prestito la società tedesca a giugno. Sarebbe un acquisto d'esperienza molto utile alla società bianconera, che è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Già nel 2015 i media sportivi avevano parlato del possibile approdo del belga a Torino, che poi però alla fine nel 2016 si era trasferito dal Bruges al Paris Saint Germain per 6 milioni di euro. Dopo aver giocato quattro stagioni sotto la Tour Eiffel, nel 2020 Meunier si è trasferito al Borussia Dortmund a parametro zero.

In questa stagione fino ad adesso con la squadra giallonera tedesca, Meunier ha disputato 8 match in campionato, due gare nella Coppa di Germania e 4 partite (con un assist) in Champions League.

Il mercato estivo della Juventus: si pensa a Holm

Secondo alcune indiscrezioni di mercato in vista dell'estate intanto la Juve seguirebbe anche il difensore svedese dello Spezia Emil Holm, che in questa stagione ha giocato finora 14 match segnando un gol e fornendo due assist, è sceso in campo anche in due gare in Coppa Italia. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.