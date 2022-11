La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo, sia in tema cessioni che acquisti. Potrebbero partire in prestito, ad esempio, Matias Soulé e Kaio Jorge per dar loro la possibilità di maturare esperienza da titolari. Sull'argentino ci sarebbe l'Empoli, mentre il brasiliano, che potrebbe ritornare nel campionato del suo paese, piace al Flamengo. A proposito di prestiti, anche la Juventus potrebbe acquistare in questa modalità, così da non appesantire il bilancio societario. Eventuali investimenti importanti potrebbero essere definiti nel Calciomercato estivo, dal quale potrebbe arrivare Sergej Milinkovic-Savic, con la Lazio che potrebbe lasciarlo partire per circa 70 milioni di euro.

Ritornando a gennaio, si valutano soprattutto alternative a Cuadrado, non solo perché va in scadenza a giugno ma anche perché la Juventus dovrà giocare diversi match da qui a fine stagione e ha bisogno di un giocatore per la fascia destra difensiva. Si era parlato anche di un possibile scambio di mercato fra Cuadrado e Karsdorp della Roma, ma è difficile si concretizzi perché il colombiano guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione e l'olandese praticamente meno della metà. L'ex Feyenoord potrebbe però arrivare lo stesso nella società bianconera, magari in prestito con diritto di riscatto. L'olandese non dovrebbe partire per la tournée in Giappone con la Roma, segnale di una probabile cessione nel mercato di gennaio.

Karsdorp potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Kim Karsdorp nel mercato di gennaio. L'olandese dovrebbe lasciare la Roma a gennaio dopo la discussione avuta con Mourinho, il tecnico portoghese ha definito il giocatore poco professionale in riferimento al match disputato contro il Sassuolo, con il giocatore che ha causato il gol del pareggio degli emiliani.

La Juventus potrebbe considerare l'arrivo di Karsdorp in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro, più o meno la valutazione di mercato del giocatore. La società bianconera però valuta anche altri giocatori per la fascia destra difensiva. Un altro che potrebbe arrivare in prestito fino a giugno è Alvaro Odriozola del Real Madrid.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta invece per giugno l'acquisto di Emil Holm, giovane terzino destro dello Spezia che in questa stagione, fino ad adesso, ha disputato 16 match fra campionato italiano e Coppa Italia segnando 1 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Per quanto riguarda la fascia sinistra difensiva, piace Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto a giugno e che sostituirebbe Alex Sandro, in predicato di trasferirsi all'Atletico Madrid.