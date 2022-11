La Juventus è attesa da mesi importanti da qui al Calciomercato estivo. Non ci si attendono grandi acquisti nel mercato di gennaio ma eventuali arrivi in prestito per rinforzare il settore difensivo. Si parla, ad esempio, del possibile arrivo di un terzino destro come Alvaro Odriozola in prestito dal Real Madrid. Se dovesse partire invece un centrale difensivo, potrebbe esserci l'acquisto di Evan N'Dicka, il francese è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio. Come dicevamo, però, i rinforzi importanti potrebbero concretizzarsi nel calciomercato estivo, anche perché la Juventus festeggerà i 100 anni di di proprietà della Famiglia Agnelli.

Il nome che piace e che sarebbe vicino alla società bianconera è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Le ultime notizie di mercato riferiscono come il giocatore avrebbe già un'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus dovrebbe spendere circa 70 milioni per il cartellino del giocatore. Il presidente della Lazio Lotito ha recentemente smentito la partenza del giocatore, ma è evidente come il contratto in scadenza a giugno 2024 del centrocampista agevolerebbe la sua partenza. Si è parlato molto del possibile prolungamento di contratto con la Lazio, ma l'agente sportivo Kezman avrebbe deciso di valutare un eventuale inserimento di una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e non vicina ai 80 milioni di euro come vorrebbe la società laziale.

Possibile intesa fra Milinkovic-Savic e la Juventus per un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione

Difficile che l'approdo del giocatore a Torino possa concretizzarsi a gennaio, quindi la società bianconera potrebbe definire il suo arrivo nel calciomercato estivo, sia in caso di conferma o meno di Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e Allegri gradirebbe la sua permanenza anche nella stagione 2023-2024, ma molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio.

La Juventus potrebbe offrire un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione a Rabiot

La Juventus potrebbe confermare a Rabiot l'ingaggio che attualmente guadagna, circa 7 milioni di euro a stagione. Il giocatore, invece avrebbe proposte anche di circa 10 milioni di euro a stagione, con il Chelsea che potrebbe fare un'offerta alla Juventus per il giocatore già a gennaio. Difficile però che il francese lasci la società bianconera a stagione iniziata, considerata la sua importanza dimostrata nella prima parte di stagione.