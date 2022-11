La Juventus è una delle principali delusioni del campionato italiano ma anche del calcio europeo dopo l'eliminazione dai gironi di Champions League. Tante le critiche nei confronti della società bianconera, che non hanno risparmiato tecnico e giocatori. Anche il lavoro della società non è stato considerato ideale per quanto riguarda il mercato, con i soli Kostic, Bremer e Milik che hanno dato un contributo importante. Per il resto Pogba e Di Maria sono stati condizionati dagli infortuni, ha deluso anche Paredes, per il quale si parla anche di non possibile mancato riscatto del suo cartellino dal Paris Saint Germain a giugno.

Per questo nel mercato di gennaio la Juventus potrebbe non solo rinforzare la difesa e il centrocampo ma anche il settore avanzato. Si parla molto del possibile arrivo di un centrale di sinistra e di un terzino, a tal riguardo piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno. Per il centrocampo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid Rodrigo De Paul. Sempre dalla Spagna, nello specifico dal Real, la società bianconera potrebbe acquistare uno dei giocatori più attesi dopo il suo arrivo dal Chelsea ma che non ha inciso condizionato anche dalla crescita di giovani come Vinicius Junior e Rodrygo. Parliamo di Eden Hazard, il belga è attualmente una riserva, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio.

Il giocatore Hazard potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Eden Hazard a gennaio. Il belga è attualmente una riserva nel Real Madrid e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale per andare a giocare titolare. Potrebbe essere un acquisto ideale per la società bianconera che cerca qualità nel settore avanzato.

Molto dipenderà anche dalla valutazione di mercato del giocatore oltre dalle richieste d'ingaggio. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024, potrebbe lasciare la società spagnola per circa 20 milioni di euro con il Real che potrebbe anche venderlo con pagamento agevolato in diverse stagioni. Hazard però guadagna circa 10 milioni di euro a stagione, un ingaggio notevole che difficilmente la Juventus vorrebbe sostenere considerando la volontà di alleggerire il monte ingaggi ed il bilancio societario.

A meno che il Real contribuisca al pagamento dell'ingaggio del giocatore.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche in previsione del Calciomercato estivo. Potrebbero lasciare Torino i giocatori in scadenza a giugno, per quanto riguarda gli acquisti si valutano giocatori per le fasce difensive ed un centrocampista. A tal riguardo oltre Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, piacciono Jeremie Frimpong oltre a Rodrigo De Paul, come anticipato ad inizio articolo. L'Atletico Madrid potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto in diverse stagioni a circa 35 milioni di euro.