Archiviata l'ultima partita di campionato prima della sosta, la dirigenza della Juventus comincia a pianificare la seconda parte della stagione. Saranno molti i nazionali lontani dalla Continassa per i mondiali, fra cui Danilo e Bremer, altri invece, come Chiesa, potranno approfittare per recuperare al meglio dai lunghi infortuni.

Intanto la società bianconera pensa alla sessione invernale di Calciomercato. Un'occasione per centellinare la rosa e cogliere le occasione, come quella di Karsdorp, in uscita dalla Roma in seguito alla prestazione negativa di Reggio Emilia con il Sassuolo, seguita dalle critiche del suo allenatore Josè Mourinho.

Ricambio di terzini in casa Juventus, opportunità Karsdorp

I giocatori brasiliani della Juventus non hanno ancora salutato Torino, in quanto la Selecao ha scelto la struttura della Continassa per il pre-ritiro prima della partenza per il Qatar. Oltre a Danilo e Bremer, il ct Tite ha convocato anche Alex Sandro, al suo primo mondiale. Tra i più esperti nella rosa juventina, il laterale si avvia verso la scadenza contrattuale di giugno. Difficile e prematuro parlare di rinnovo, considerando l'età - è un classe 1991 - e il rendimento, decisamente calato di anno in anno. Non è escluso dunque che la Juventus possa rimpiazzarlo a partire dalla prossima stagione.

Il profilo di Rick Karsdorp diventa in questo senso una possibilità per la squadra di Allegri, sia per l'esperienza - vanta 91 presenze in A - sia per la duttilità, considerando che ha giocato in tutti i ruoli sulla fascia destra.

Attualmente l'olandese si è "allontanato" da Roma, in seguito alle dichiarazioni di Mourinho post-Sassuolo, che di fatto lo hanno escluso dalla rosa.

Karsdorp-Juventus, le cifre del possibile affare

Rick Karsdorp ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2025. Arrivato nel 2017 dal Feyenoord, ha collezionato 122 presenze, un gol e 13 assist con la maglia giallorossa, intervallate dalla seconda parentesi con gli olandesi nell'annata 2019/2020.

Non sempre titolarissimo, Karsdorp si è fatto sempre trovare pronto quando chiamato in causa. L'olandese vanta inoltre oltre 100 presenze con il Feyenoord, impreziosite da una valanga di assist. Il profilo giusto per il 3-5-2 di Allegri, che potrebbe trovare in lui una vera risorsa. La situazione che si è creata alla Roma, determina dunque un'opportunità per i club eventualmente interessati al suo cartellino.

Il prezzo si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di euro, ma non è escluso che Cherubini e Arrivabene possano trovare una soluzione a metà strada con Tiago Pinto, general manager della società capitolina.