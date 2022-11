La Juventus ha perso 2 a 1 nel match di Champions League contro il Paris Saint Germain, ma con la sconfitta del Maccabi Haifa contro il Benfica è arrivata terza nel girone entrando così nei sedicesimi di Europa League. Un traguardo evidentemente deludente rispetto agli obiettivi stagionali, ma è importante come sottolineato nel pre partita da Maurizio Arrivabene provare ad arrivare fino in fondo in quella che è una competizione minore rispetto alla Champions League. Prestazione notevole da parte dei bianconeri, che hanno subito due gol su errori difensivi, che sono stati una costante in questo inizio di stagione.

I bianconeri sono attesi da tre match importanti di campionato prima della pausa mondiale. Inter, Verona e la Lazio ci diranno molto delle ambizioni dei bianconeri, che a gennaio potrebbero decidere di rinforzarsi in difesa. Potrebbero arrivare un centrale di sinistra e un terzino, si è parlato molto di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Tuttavia, nelle ultime ore la società bianconera starebbe lavorando ad un altro nome per la fascia sinistra difensiva. Secondo la stampa spagnola dopo appena sei mesi dal prestito al Siviglia Alex Telles potrebbe lasciare la società spagnola e ritornare al Manchester United. Il brasiliano potrebbe diventare il rinforzo ideale per la Juventus, considerando che Alex Sandro va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Alex Telles potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prendere in prestito a gennaio Alex Telles. Il brasiliano si è trasferito al Siviglia nel recente Calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto, ma in questo momento non è considerato un titolare nella squadra spagnola.

6 match con assist decisivo ad un suo compagno in Champions League e 11 match nel campionato spagnolo con 1 assist in questo inizio di stagione, alcune partite entrato dalla panchina, il brasiliano potrebbe decidere di ritornare al Manchester United già a gennaio ma non per rimanerci. Ci sarebbe la Juventus sul giocatore, che valuterebbe un suo acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Alex Telles ha già giocato in Italia, nell'Inter di Mancini, un giocatore che quindi non avrebbe problemi di adattamento oltre al fatto che darebbe affidabilità anche dal punto di vista difensivo facendo entrambi le fasi in maniera ideale.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus lavora anche anche alle cessioni in previsione gennaio. Uno dei maggiori indiziati a lasciare Torino è Weston McKennie, il centrocampista americano piace a diverse società inglesi e ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda giugno invece sono a rischio partenza i giocatori in scadenza come Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria.