La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio ma anche nella prossima estate. Durante la sessione invernale del Calciomercato potrebbe arrivare un terzino destro come Alvaro Odriozola o un centrale come Evan N'Dicka. Quest'ultimo è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte nel giugno del 2023, quindi la compagine tedesca potrebbe anche decidere di cederlo a gennaio ad un costo più basso per non perderlo a zero al termine della stagione.

Invece, guardando al mercato estivo, in casa Juventus ci sarebbe un certo interesse per Gabriel dell'Arsenal e anche per Benoit Badiashile, centrale del Monaco in scadenza di contratto il 30 giugno 2024.

In questa stagione ha disputato finora 10 match nel campionato francese con 2 reti all'attivo, e 5 gettoni di presenza in Europa League.

Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese, ha deciso di non convocare Badiashile per i mondiali in Qatar. Al suo posto ha convocato Upamecano del Bayern Monaco e e Saliba dell'Arsenal.

Il difensore del Monaco ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il costo del cartellino, però, potrebbe abbassarsi a giugno, quando il centrale transalpino sarà ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto. Su Badiashile ci sarebbero diverse squadre inglesi, tra le quali il Newcastle.

La Juventus, dunque, dovrebbe vedersela con una concorrenza piuttosto competitiva economicamente.

Nonostante ciò, i bianconeri potrebbero comunque decidere di fare un investimento importante, alla luce di un'eventuale partenza di Rugani e dei 35 anni di Bonucci.

Badiashile probabile obiettivo di mercato della Juventus

La Juventus starebbe dunque valutando il profilo di Badiashile per rinforzare la difesa nella stagione 2023-2024.

Il 21enne francese andrebbe a far coppia con Bremer.

Il centrale del Monaco sarebbe sul taccuino dei dirigenti del club torinese insieme a Gabriel dell'Arsenal, la cui valutazione di mercato sarebbe simile a quella di Badiashile.

Il mercato della Juventus: piace N'Dicka per gennaio

A gennaio la Juventus potrebbe mettere nel mirino Evan N'Dicka, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte nel giugno del 2023.

Il club piemontese starebbe pensando di presentare un'offerta di 7 milioni di euro per acquistare il difensore 23enne già durante il mercato invernale.

Invece, per il ruolo di terzino sinistro, l'erede di Alex Sandro potrebbe essere uno tra Nuno Tavares e Grimaldo, con quest'ultimo che ormai sembra destinato a svincolarsi dal Benfica il 30 giugno 2023.