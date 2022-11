L'Inter inizia a valutare i possibili colpi per il prossimo mercato estivo. La società nerazzurra sta osservando diversi profili per rendere sempre più competitivo l'organico a disposizione di mister Inzaghi, così da poter continuare il percorso di crescita sia in Italia che in Europa.

Inter, idea Thuram per il centrocampo

Le tante richieste nei confronti di Barella, Calhanoglu e Brozovic starebbero inducendo il club nerazzurro a sondare diversi centrocampisti in caso di un'offerta monstre. Tra profili sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Kheprem Thuram, talentuoso centrocampista francese che si è ormai ritagliato uno spazio da protagonista in Ligue 1 con la maglia del Nizza.

Grazie alle ottime prestazioni con la maglia del club francese, il classe 2001 è finito nel mirino dei nerazzurri che sarebbero pronti ad un'offerta importante nella prossima sessione estiva di Calciomercato. L'Inter potrebbe così mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per convincere il Nizza a cedere il centrocampista francese. In attesa di intavolare una possibile trattativa con il club francese, i nerazzurri devono battere la concorrenza di Everton e Siviglia che sarebbero molto interessati al calciatore.

Oltre Thuram, la società interista tiene sempre d'occhio il profilo di Davide Frattesi che potrebbe lasciare il Sassuolo in estate per una cifra attorno ai 35 milioni di euro.

Inter, anche l'Eintracht Frankfurt interessato a Gosens

In attesa dei prossimi colpi estivi, l'Inter starebbe valutando delle modifiche anche nel mercato invernale. Infatti, i nerazzurri potrebbero cedere quei calciatori che fino a questo momento non sono riusciti a ritagliarsi un ruolo importante sotto la gestione di Inzaghi.

Il primo caso è quello di Robin Gosens che ormai ha perso il posto da titolare ai danni di Federico Dimarco. Per questo, il tedesco potrebbe essere ceduto già a gennaio. Oltre al Bayer Leverkusen che già in estate aveva dimostrato un grande interesse, l'ex esterno dell'Atalanta sarebbe finito nel mirino dell'Eintracht di Francoforte che con il passaggio alla fase finale di Champions League, vorrebbe effettuare un grande mercato per continuare l'avventura europea.

L'Inter non ritiene incedibile Gosens e per una cifra attorno ai 25 milioni di euro potrebbe decidere di intavolare una trattativa per la cessione.

In bilico c'è anche il futuro di Asllani che potrebbe esser ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Infatti con il rientro di Brozovic, lo spazio per il giovane centrocampista si ridurrà maggiormente. Sulle sue tracce ci sarebbero Betis ed Empoli.