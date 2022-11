Ci aveva provato in estate, ma invano, eppure il nome di Robin Gosens sembra circolare ancora in casa Bayer Leverkusen. La squadra tedesca non sta attraversando un momento particolarmente felice in Bundesliga. Infatti dopo 12 giornate ha raccolto appena 9 punti ed è terzultima in classifica, in zona retrocessione. Diverso, invece, il discorso europeo.

Le "Aspirine" durante il sesto turno di Champions League hanno pareggiato a reti bianche con il Club Brugge. Complice la contemporanea sconfitta dell'Atletico Madrid in casa del Porto, gli uomini di Xabi Alonso hanno agguantato il terzo posto nel Girone B, ottenendo così il pass per contendersi l'ingresso in Europa League.

La necessità di risalire in campionato e la prosecuzione del percorso europeo potrebbero spingere i dirigenti del Bayer Leverkusen a tornare sul mercato a gennaio per migliorare la rosa. A tal proposito, secondo la Bild, ci sarebbe la volontà di contattare nuovamente l'Inter per cercare di acquistare Gosens.

Inter: Gosens per 20 milioni potrebbe partire

Gosens attualmente non è titolare nell'Inter. L'esterno sinistro tedesco sta faticando a trovare spazio nella formazione nerazzurra, con il tecnico Simone Inzaghi che spesso gli preferisce sulla fascia mancina Dimarco. Il calciatore non sarebbe particolarmente felice di questa situazione e, allo stesso tempo, la società milanese non lo considererebbe un incedibile.

Dunque, se a gennaio in Viale della Liberazione dovesse risultare un interesse del Bayer Leverkusen per Gosens, l'Inter ascolterebbe la proposta economica del club tedesco. Pare che i vertici della Beneamata sarebbero disposti a privarsi dell'ex esterno dell'Atalanta (a titolo definitivo) per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

La compagine del presidente Fernando Carro vorrebbe insistere per il centrocampista sinistro perché risulterebbe gradito all'allenatore Xabi Alonso. Questi, infatti, vedrebbe nell'attuale numero 8 interista il profilo ideale da piazzare sulla corsia mancina nel suo 3-4-3- A questo punto, dopo il fallimento della trattativa dello scorso Calciomercato estivo, c'è da capire se questa volta il Leverkusen riuscirà a mettere sul piatto un'offerta che possa convincere l'Inter a dare il via libera alla partenza di Gosens.

Gosens: 'Sul palcoscenico tedesco sono il grande sconosciuto'

Gosens nell'ultima sfida del Gruppo C di Champions League, che ha visto l'Inter scendere in campo in casa del Bayern Monaco (vittoria dei bavaresi per 2-0) ha giocato da titolare. Al termine del match, raggiunto dai giornalisti tedeschi, si è detto soddisfatto di essere tornato a disputare una gara per 90 minuti, aggiungendo che sarebbe stato ancor più contento se il suo assist per Lautaro Martinez si fosse tramutato in gol.

Subito dopo ha sottolineato che certamente la serata di Champions è stata importante perché gli ha consentito di tornare a catalizzare le attenzioni intorno a sé. A questo punto l'esterno sinistro nerazzurro ha lanciato una sorta di frecciatina nei confronti della stampa tedesca.

Gosens, infatti, ha detto che, rispetto a quanto accade in Italia, in Germania viene considerato una sorta di "grande sconosciuto". Quindi ha chiosato dicendosi soddisfatto della sua prestazione e, rivolgendosi, alla stampa, ha affermato: "Spero lo siate anche voi".