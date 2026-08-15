La Juventus si prepara a modifiche importanti in queste ultime settimane di calciomercato. Uno degli snodi fondamentali è rappresentato dall'addio di Michele Di Gregorio, considerato cedibile dalla dirigenza bianconera ma soprattutto da mister Luciano Spalletti. Il numero uno della Vecchia Signora piace a diversi club ed in particolare al Torino che potrebbe provare ad aprire una trattativa concreta.

Il Torino valuta Di Gregorio per la porta

Viste le difficoltà nel completare la trattativa per Perri, il club granata sta valutando eventuali alternative al numero del Leeds.

Stando ad alcuni rumors, uno dei nomi sulla lista della dirigenza del Toro sarebbe proprio quello del classe 97 della Juve. La società guidata da Urbano Cairo starebbe valutando il suo profilo e provare ad imbastire una trattativa concreta con la Juve. I granata punterebbero ad un prestito con un diritto di riscatto, mentre la Vecchia Signora vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Al momento non si può parlare di una trattativa avanzata ma di un'idea da parte del Torino che potrebbe concretizzarsi in questi giorni.

Oltre al club granata, Di Gregorio piace anche al Monza che sta valutando un clamoroso ritorno del 29enne ma anche ad alcune società europee come Marsiglia e Valencia che avrebbero mostrato un discreto apprezzato per il portiere italiano.

La cessione del classe 97 è necessaria per permettere alla dirigenza bianconera di acquistare un nuovo portiere: da Vicario valutato attorno ai 15 milioni di euro fino ad arrivare a Trubin che presenta una valutazione vicina ai 30 milioni.

Pressing del Bologna per Cabal

Oltre a completare l'organico, la Juventus deve lavorare anche sul fronte cessioni. La dirigenza è infatti chiamata a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Luciano Spalletti per provare a fare cassa e reinvestire il denaro. Uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino è Juan Cabal che piace al Bologna di Domenico Tedesco. Il difensore colombiano è uno dei nomi per puntellare la retroguardia rossoblù vista la sua capacità di ricoprire diversi ruoli del pacchetto arretrato.

Complice gli ottimi rapporti e la trattativa ormai conclusa per Lucumì, l'affare potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni con il club bianconero che vorrebbe una cessione a titolo definitivo attraverso un obbligo di riscatto fissato attorno ai 18 milioni, mentre il Bologna valuta una trattativa con un prestito ed eventuale diritto.

Da monitorare anche la situazione di Federico Gatti. Il Napoli è ormai pronto a concludere la trattativa con il Chelsea per Badiashile e quindi avrebbe mollato il centrale bianconero. Si valuta la pista Marsiglia, con l'OM che però vorrebbe impostare l'affare su un prestito secco, mentre la Juve vorrebbe monetizzare cedendo il calciatore a titolo definitivo per circa 20 milioni.