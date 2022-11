La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. L'eliminazione ai gironi di Champions League ne è la dimostrazione, anche se i bianconeri proveranno ad arrivare fino in fondo in Europa League e sfideranno ai sedicesimi di finale il Nantes. La società bianconera è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo con gli acquisti di Pogba, Di Maria, Kostic, Milik, Bremer e Paredes. Il centrocampista argentino, anche a causa di infortuni muscolari, non è riuscito a dare un grande contributo, con Allegri che lo ha schierato negli ultimi minuti del match contro il Verona.

Un ingresso non ideale quello dell'argentino che, come sottolineato anche da Allegri, inconsciamente potrebbe avere l'attenzione rivolta al mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre. I tanti infortuni muscolari che hanno riguardato la rosa bianconera hanno permesso, però, al tecnico di valorizzare anche i giovani cresciuti nel settore giovanile bianconero come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli. Soprattutto il classe 2001 ha dimostrato, negli ultimi match, di essere molto utile, segnando il gol vittoria contro il Lecce e il gol del definitivo 2 a 0 contro l'Inter. A parlare dei due giovani della Juventus è stato Maurizio Pistocchi che ha voluto criticare, prima di Verona-Juventus, la società bianconera nell'aver acquistato un giocatore come Leandro Paredes, sottovalutando i giocatori che avevano a disposizione come Fagioli e Miretti.

Maurizio Pistocchi ha parlato della decisione della Juventus di acquistare Paredes

'La Juventus resta sempre la Juventus, ha la rosa più profonda e competitiva della Serie A, senza ombra di dubbio. La cosa clamorosa è che avendo a disposizione Miretti e Fagioli, hanno fatto comprare Paredes'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi prima del match fra Verona e Juventus sulla decisione della società bianconera di acquistare il centrocampista argentino, valutando evidentemente in maniera non ideale gli altri centrocampisti che aveva disponibile, su tutti i giovani Miretti e Fagioli.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Il centrocampista argentino non ha disputato nemmeno una partita, hanno sottovalutato il materiale a disposizione, rimango esterrefatto'.

Allegri nel post partita ha giustificato il rendimento di Paredes e Di Maria considerando l'arrivo dei Mondiali

Parole importanti, quelle di Pistocchi, in parte giustificate dall'apporto che Paredes sta dando in questa prima parte della stagione alla squadra bianconera.

Allegri ha giustificato sia il centrocampista che Di Maria sottolineando, nel post match di Verona-Juventus, come possa essere normale inconsciamente il fatto di pensare al mondiale in Qatar, dove la nazionale argentina proverà vincere la competizione avendo una delle migliore rose del mondiale.