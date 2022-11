La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante, si valutano diversi acquisti per il settore difensivo. Potrebbero arrivare terzini ma anche un centrale di difesa, su tutti piacciono i giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero approdare a Torino a prezzo vantaggioso. Da Alejandro Grimaldo e Nuno Tavares fino ad arrivare Alvaro Odriozola e Evan N'Dicka, sono tanti i giocatori che piacciono alla società bianconera. Molto dipenderà anche dal futuro professionale di Alex Sandro e Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera.

Si lavora anche in previsione del Calciomercato estivo, anche perché a partire potrebbero essere non solo i giocatori in scadenza ma anche altri. Si parla molto di Szczesny, titolare della Juventus e stimato molto da Allegri ma che ha un contratto in scadenza a giugno 2024: con un'offerta importante potrebbe lasciare Torino. La società bianconera lo valuta circa 20 milioni di euro, su di lui ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, che sta lavorando alla sostituzione di Hugo Lloris. L'eventuale partenza di Szczesny significherebbe acquistare un portiere, sia nel caso in cui dovesse venire promosso titolare Perin sia che invece l'ex Genoa dovesse rimanere come secondo portiere. A tal riguardo sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Marco Carnesecchi dell'Atalanta in prestito alla Cremonese e Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli.

Szczesny potrebbe trasferirsi al Tottenham a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere Szczesny al Tottenham a giugno. Il portiere potrebbe lasciare Torino anche perché in scadenza a giugno 2024 e venderlo nel calciomercato estivo garantirebbe di monetizzare dalla vendita del suo cartellino.

Szczesny è gradito da Conte che starebbe lavorando alla sostituzione di Lloris dalla stagione 2023-2024. L'eventuale partenza del titolare bianconero significherebbe acquisto di un altro portiere, la società potrebbe affidarsi ad un profilo giovane da affiancare a Perin, che da garanzie importanti e lo ha dimostrato anche nel match di campionato contro il Verona, vinto 1 a 0 dai bianconeri.

Se dovesse partire Szczesny potrebbe arrivare Carnesecchi che, dopo un'iniziale panchina nella Cremonese, è ritornato titolare. Il cartellino del nazionale under 21 è dell'Atalanta e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, più o meno quella di Guglielmo Vicario, una delle rivelazioni della stagione dell'Empoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come detto poc'anzi, lavora all'acquisto di terzini e di un centrale di sinistra in previsione degli addii di Alex Sandro e Cuadrado, che sono in scadenza di contratto a giugno. Già a gennaio potrebbe arrivare Alvaro Odriozola per la fascia difensiva destra, si valuta anche un centrale di sinistra, piace molto Evan N'Dicka, il francese à valutato circa 7 milioni di euro.