La prima parte di stagione in Serie A si è chiusa con non poche polemiche dal punto di vista arbitrale, in particolare dai tifosi juventini per alcune decisioni, come il fuorigioco fischiato a Milik in Juventus-Salernitana.

Una situazione che non si verificherà più anche perché la Lega di Serie A sarebbe pronta ad introdurre nel campionato italiano il fuorigioco semiautomatico, che appunto rileverà con più fuorigioco l'eventuale fuorigioco. Una tecnologia che viene già utilizzata nei Mondiali in Qatar e che aiuterà la classe arbitrale in Serie A, che è stata molto criticata come sottolineato in precedenza.

Di recente gli arbitri delle Can A e B hanno già fatto alcune esercitazioni nella sede Var di Lissone, con l'obiettivo di essere pronti per la ripresa della stagione nel campionato italiano. Si attende solo il benestare definitivo di Lega e Federcalcio Italia Giuoco Calcio, che potrebbe arrivare anche dopo il 4 gennaio, ovvero successivamente alle 16 giornata di campionato.

La Lega Serie A e Figc sarebbero pronte ad annunciare introduzione fuorigioco semiautomatico

Arrivano conferme importanti in merito alla possibile introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A già ad inizio gennaio. La Lega di Serie A e la Federazione Italiana Giuoco Calcio sono pronte ad annunciare l'introduzione di questa tecnologia che supporterà molto il lavoro della classe arbitrale, come si sta notando anche al mondiale in Qatar.

Potrebbe essere pronta per la 17esima giornata di campionato, prevista il 7 gennaio. Di certo grazie a tale tecnologia si eviteranno errori pesanti come quello in Juventus-Salernitana, con il fuorigioco fischiato a Milik che dalle immagini condivise sui social era evidente non ci fosse. Polemiche evidenti che hanno accompagnato la classe arbitrale, in particolar modo l'arbitro al Var Banti, per diverse settimane.

Sia il designatore Rocchi che il presidente della Figc Gravina avevano alleggerito le polemiche sottolineando come la Var non avesse tutte le immagini a disposizioni per valutare il fuorigioco di Antonio Candreva.

Difficile possa essere disponibile già dal 4 gennaio, ovvero alla ripresa della stagione. Di conseguenza ci aspettiamo in match come Juventus-Udinese, Milan-Roma, Sampdoria-Napoli, Monza-Inter e Lazio Empoli.