La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui dovrà decidere il mercato da portare avanti a gennaio. Si valuteranno anche gli investimenti in previsione del Calciomercato estivo. Oltre a questo però la società bianconera dovrà decidere del futuro professionale di diversi giocatori attualmente in prestito in altre società, su tutti Koni De Winter, Nicolò Rovella, Filippo Ranocchia e Luca Pellegrini. Il centrale De Wiinter attualmente all'Empoli negli ultimi match ha iniziato dalla panchina, ma la sua crescita è stata evidente alla sua prima esperienza professionale in Serie A e potrebbe ritornare a Torino per rimanere nella rosa bianconera.

Lo stesso si può dire per i due giocatori attualmente al Monza, anche se Ranocchia piacerebbe a diverse società importanti come il Manchester City. Diversa è la situazione per Pellegrini in prestito all'Eintracht Francoforte, attualmente una riserva nella società tedesca. Difficile pensare ad una conferma del giocatore nella squadra tedesca nella stagione 2023-2024, anche perché l'Eintracht Francoforte non gioca con i terzini ma con centrocampisti di fascia nel 3-5-2. Dovrebbe ritornare alla Juventus ma non dovrebbe rimanere a Torino: tuttavia, non mancherebbero le società interessate al terzino italiano che nella scorsa stagione è stato riserva di Alex Sandro nella squadra bianconera.

Il giocatore Pellegrini potrebbe ritornare alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Luca Pellegrini difficilmente rimarrà all'Eintracht Francoforte nella stagione 2023-2024. Il terzino in prestito dalla Juventus è attualmente una riserva nella società tedesca e Pellegrini potrebbe far ritorno alla Juve a giugno ma non per rimanerci.

Ci sarebbero diverse società italiane che potrebbero acquistarlo, per quanto riguarda invece l'Eintracht Francoforte vorrebbe un altro giocatore della Juventus. Parliamo di Samuel Iling Junior, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Il centrocampista però è vicino al prolungamento di contratto e dovrebbe rimanere come alternativa a Kostic sulla fascia sinistra nel 3-5-2 ma eventualmente giocare come punta di fascia nel 4-3-3.

L'inglese è stato decisivo nella vittoria in campionato contro il Lecce servendo l'assist per il gol del Fagioli. Ha subito un infortunio proprio contro la squadra pugliese ma sarà disponibile a gennaio per la seconda parte di stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche alle cessioni a gennaio. Potrebbero partire in prestito Kaio Jorge e Matias Soulé, a titolo definitivo invece Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi. L'americano potrebbe lasciare Torino per circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda gli arrivi si valuta un terzino destro, fra i preferiti Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito gratuito dal Real Madrid fino a giugno 2023.