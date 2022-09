La Juventus sta vivendo un momento difficile dopo il pareggio contro la Salernitana e la sconfitta in Champions League contro il Benfica. Tanti addetti ai lavori hanno criticato giocatori e tecnico, a questi si sono aggiunti i sostenitori bianconeri che sui social che hanno invitato la società bianconera a valutare un esonero di Allegri. Attualmente tale possibilità non è concreta semplicemente perché il tecnico ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. Si parla di De Zerbi, di Zidane, come possibili sostituti di Allegri ma si aspetterà il match contro il Monza.

Solo dopo la Juventus deciderà se confermare il tecnico o se eventualmente valutare la sua sostituzione. Di certo pesano le prestazioni deludenti dei giocatori ma anche alcuni presunti errori arbitrali che avrebbero condizionato alcuni risultati, su tutti quelli in Juventus - Salernitana. Diverse immagini successive alla gara lasciano il dubbio sulla rete di Candreva che secondo i tifosi bianconeri era da annullare per un presunto tocco di mano. Non vi è preò certezza sull'accaduto mentre pare ormai certo che era da assegnare la realizzazione di Milik che avrebbe garantito la vittoria per 3 a 2 da parte della Juventus. Intanto i tifosi hanno stilato una serie di episodi arbitrali a sfavore della Juve sia prima dell'introduzione del Var che dopo l'arrivo della tecnologia in campo.

Il mancato gol assegnato a Milik fra la top 10 dei presunti errori arbitrali contro la Juventus

L'errore in Juventus-Salernitana nella mancata assegnazione del gol di Milik rappresenterebbe uno dei principali torti arbitrali subiti dalla società bianconera nella storia. Fra gli episodi contestati dai tifosi ci sarebbe anche il rigore assegnato al Milan nella stagione 2012-2012 per un presunto fallo di mano di Isla, che dalle immagini sembrava toccare invece il pallone con l'ascella.

Altro episodio molto discusso quello in Real Madrid - Juventus nella stagione 1986-1987, quando venne annullato un gol a Manfredonia in maniera inspiegabile, il Var però non era ancora stato introdotto. Rientrano poi in questa speciale classifica anche il gol annullato a Matri in Milan-Juventus della stagione 2011-2012 e Inter-Juventus nel 2002, terminata 1 a 1 ma con gol dei milanesi nato da un fallo su Buffon anche in questo caso non era presente il Var così come per i presunti errori nella finale di Champions League nella stagione 1996-1997, con due fuorigioco fischiati alla Juventus a Jugovic e Del Piero e presunto fallo di mano sanzionato a Vieri dopo aver realizzato un gol, poi annullato.

Gol annullato a Trezeguet nella stagione 2005-2006 nella finale di Supercoppa Italiana contro Inter

Un episodio molto discusso è stato il gol annullato a Trezeguet nella finale di Supercoppa Italiana nella stagione 2005-2006. Dalle immagini si nota come il fuorigioco del francese fosse inesistente, anche in quel caso non vi era la Var. Tanti sostenitori bianconeri ricordano anche il mancato rigore non assegnato alla Juventus nella finale di Champions League contro il Barcellona per fallo di Dani Alves su Pogba. Il match era sul 1 a 1, poi terminato 3 a 1 per gli spagnoli. Abbiamo parlato poi del gol annullato a Milik gli ultimi due episodi contestati dai tifosi juventini riguardano la finale di Champions League fra Real Madrid e Juventus nella stagione 1997-1998 con un gol in fuorigioco di Mijatovic e Perugia-Juventus del 1999-2000. L'arbitro Collina decise di far giocare un match con un terreno di gioco che era impraticabile a causa della pioggia caduta. Il match finì 1 a 0 per gli umbri, la Lazio vinse il campionato.