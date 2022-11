La 15ª giornata di Serie C va in archivio con l'ennesima vittoria del Catanzaro, capolista nel Gruppo C, sul campo dell'Adriatico-Cornacchia di Pescara (0-3).

Il successo del Crotone in casa contro il Latina (1-0) ha di fatto consegnato il secondo posto alla squadra del tecnico Franco Lerda. Gli squali hanno ottenuto la 12ª vittoria stagionale, nonostante abbiano giocato in uno stadio chiuso ai tifosi come stabilito dal giudice sportivo.

Crotone, la forza del gruppo

Al netto delle difficoltà riscontrate all'inizio della stagione, il Crotone continua a macinare punti, posizionandosi al momento al secondo posto nel Gruppo C.

Una rete di Vasile Mogos ha piegato un buon Latina, arrivato in Calabria con diverse assenze. A fine gara è stato questo il commento del vice-tecnico Massimiliano Nardecchia, presente in panchina al posto dello squalificato Franco Lerda: "La partita è stata ostica, è vero, loro (il Latina, ndr) sono venuti a pressarci alti, ma va dato merito ai nostri ragazzi di aver lottato su ogni pallone. Siamo riusciti a sbloccare la partita in un momento cruciale. Siamo molto contenti dello spirito e della tenacia che il gruppo ha dimostrato. Chiricò non si è sentito benissimo - ha concluso Nardecchia - il mister ha deciso di lasciarlo inizialmente fuori per preservarlo".

Catanzaro ancora in vetta

Con un netto 0-3, il Catanzaro è riuscito a superare il Pescara, mantenendo inalterato il distacco in classifica dal Crotone.

Un match condizionato dalle polemiche sulla direzione arbitrale.

Nel dopo-partita, il tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini ha dichiarato: "Pescara è una grande piazza, ma noi stiamo facendo un grande percorso. Questa vittoria ci dà consapevolezze per poter fare il salto di categoria. Tutto però dipenderà da noi. Perché solo noi siamo artefici del nostro destino.

Questa è una squadra forte".

Mercoledì 30 novembre si torna in campo

La Serie C, intanto, si prepara al turno infrasettimanale. Il Crotone sarà impegnato mercoledì 30 novembre allo Stadio Erasmo Iacovone, in casa del Taranto di Ezio Capuano. Un match sulla carta abbordabile.

Gli squali saranno successivamente chiamati ad affrontare, sempre in trasferta, l'Audace Cerignola, nella giornata di domenica 4 dicembre.

Per il Catanzaro, invece, il calendario prevede prima la gara casalinga contro il Giugliano e successivamente, nel weekend, la partita interna con la Fidelis Andria.

Crotone, ritorno in panchina per Lerda

Dopo aver scontato l'ultima delle tre giornate di squalifica nel match contro il Latina, il tecnico rossoblù Franco Lerda sarà regolarmente in panchina nella sfida di Taranto. La sanzione era scattata in seguito all'espulsione rimediata nel finale di gara di Catanzaro.

Ancora lontano dalla panchina, invece, il direttore generale Raffaele Vrenna, la cui inibizione scadrà il 31 dicembre 2022. Nessun calciatore squalificato tra le fila rossoblù, unico diffidato l'attaccante Cosimo Chiricò.