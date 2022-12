Il Crotone dopo la vittoria casalinga contro il Messina per 1-0, si gode alcune giornate di riposo, prima di riprendere gli allenamenti nel nuovo anno.

Secondo alcune indiscrezioni gli squali potrebbero mettere a segno alcuni acquisti già nei primi giorni del Calciomercato di riparazione. Nelle ultime ore è emerso un possibile nome per l'attacco, si tratta del calciatore argentino Facundo Lescano, attualmente in forza al Pescara.

Crotone, possibile rinforzo in attacco

Nonostante abbia il secondo attacco più prolifico del torneo il Crotone sembra aver trovato alcune difficoltà nel tramutare in reti le occasioni create nel corso di vari incontri.

I rossoblù al momento non possono contare su una valida alternativa, rispetto al cannoniere Guido Gomez, autore di 10 gol.

Per rinforzare l'attacco la dirigenza calabrese avrebbe puntato Facundo Lescano, attaccante classe '96 del Pescara, autore finora in questa prima parte di stagione di otto reti e sei assist. Si tratta di un calciatore importante per gli abruzzesi, i quali nelle ultime cinque giornate hanno conosciuto un calo, con quattro sconfitte e una sola vittoria. Il Crotone potrebbe anche acquistare il cartellino della punta e poi eventualmente offrire un contratto importante al calciatore.

Lo sfogo di Lescano

Ad avvalorare l'ipotesi di una partenza da Pescara a gennaio è stato lo sfogo dello stesso calciatore argentino Lescano, dopo le recenti esclusione dall'undici titolare.

Nei giorni scorsi il giocatore ha infatti affermato: "Sto trovando poco spazio e non sono felice. In allenamento do sempre il massimo, posso dire di stare bene ma il tecnico fa delle scelte. Contro il Picerno sono entrato quando la partita ormai era decisa. Non so perché non mi dia spazio il mister. I tifosi mi hanno chiesto se sto male o se in questo momento la mia testa sia altrove.

Posso dire di aver rifiutato altre piazze in estate pur di venire qui. Dopo tre sconfitte sono stato fatto fuori, ma non so se ho tutte le colpe della situazione".

Crotone, le altre possibili operazioni

Nei giorni scorsi è stato accostato al Crotone il centrocampista Pietro Fusi del Sangiuliano City. Il sogno - difficile da realizzare - per l'attacco è quello del ritorno dell'attaccante Nwankwo Simy, ora al Benevento.

A centrocampo un nome potrebbe in entrata essere quello di Pasquale Schiattarella.

In uscita ci potrebbe essere il centrocampista Pasquale Giannotti, che potrebbe lasciare in prestito. Potrebbe partire anche un attaccante tra Luca Bernardotto e Marco Tumminello, poco impiegati dal tecnico Franco Lerda nella prima parte di stagione. Nel nuovo anno il Crotone potrebbe inoltre recuperare uno degli infortunati di lungo corso, il centrocampista Thomas Schirò. Sarà da valutare invece la permanenza del portiere Paolo Branduani.