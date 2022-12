Inter e Milan iniziano a muoversi sul fronte Calciomercato. Le due società milanesi stanno osservando diversi profili per completare le rispettive rose, con particolare attenzione ai giocatori che si stanno mettendo in mostra durante questo campionato del Mondo 2022. L'Inter infatti avrebbe messo gli occhi su Joško Gvardiol, giovane difensore del Lipsia e titolare inamovibile delle nazionale croata, con la quale ha raggiunto le fasi finali della competizione intercontinentale. Il Milan invece sarebbe ancora sulle tracce di Hakim Ziyech che a suon di prestazioni formidabili ha trascinato il suo Marocco ai quarti di finale.

Inter, possibile interesse per Gvardiol

Marotta e Ausilio stanno osservando diversi profili per completare il reparto arretrato di Inzaghi che nei prossimi mesi potrebbe vedere l'uscita di Stefan de Vrij -il giocatore trentenne è in scadenza a giugno-. Con l'eventuale addio dell'olandese, i nerazzurri potrebbero ritornare sul mercato per regalare all'allenatore piacentino un nuovo centrale.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza ci sarebbe soprattutto quello di Joško Gvardiol che tanto bene sta facendo con ma maglia del Lipsia, ma anche al Mondiale con la Croazia. Con la nazionale balcanica il difensore classe 2002 è attualmente un elemento inamovibile: sulle cinque partite giocate fin ora dalla Croazia, Gvardiol è stato schierato sempre titolare senza mai essere sostituto.

Il ventenne, colonna difensiva del Lipsia in Bundesliga, rappresenta il giusto compromesso tra il difensore “vecchio stampo” e quello moderno. Bravo nelle letture e nelle marcature preventive, il croato spicca nella gestione del pallone, facilitando lo sviluppo del gioco sin dalle retrovie della propria squadra. Forte di testa e sempre pericoloso nel gioco aereo sugli sviluppi dei calci piazzati, grazie ai suoi 185 cm e gli oltre 80kg.

Le prestazioni del difensore nato a Zagabria non sono passate inosservate e diversi club sarebbero sulle sue tracce tra cui l'Inter. La Beneamata potrebbe provare ad imbastire una trattativa già nelle prossime settimane, ma resta un trattativa difficile e in salita vista il costo del cartellino, almeno 60 milioni di euro è la valutazione fatta dal Lipsia.

Non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. In questo caso i nerazzurri potrebbero proporre uno tra Robin Gosens, valutato 20 milioni di euro, e Asllani, il cui valore è di circa 15 milioni.

Milan ancora su Ziyech

Durante Marocco-Portogallo, match che potrebbe lanciare gli africani in semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar, gli occhi della dirigenza del Milan saranno tutti puntati su Hakim Ziyech [VIDEO]. La stella del Marocco è l'obiettivo di mercato della società rossonera per il mercato invernale, dopo averlo corteggiato invano durante la scorsa estate. L’idea di Maldini e Massara è quella di proporre ai londinesi un prestito oneroso a gennaio con diritto di riscatto da esercitare a giugno da poco più di 15 milioni.

Il nodo principale, così come qualche mese fa, rimane l'ingaggio elevato che il marocchino percepisce a Londra: 6 milioni di euro. Uno stipendio da top player che il Milan non intende spendere per un calciatore messo sotto contratto a titolo temporaneo. La palla passa dunque tra i piedi del giocatore che se deciderà di ridursi lo stipendio (almeno per sei mesi) potrebbe contribuire a dare una stretta decisiva alla trattativa tra Milan e Chelsea, due club molto in sintonia negli ultimi anni.

Anche il Chelsea sarebbe interessato a un calciatore rossonero fondamentale nello scacchiere di Pioli ovvero Ismael Bennacer. I Blues avrebbero messo nel mirino il centrocampista algerino per il dopo Kantè che dovrebbe lasciare Londra al termine della stagione.

La valutazione dei rossoneri si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante che il Chelsea potrebbe decidere di spendere per regalare a Potter un giocatore in più a centrocampo, magari inserendo nella trattativa Ziyech e provando ad abbassare il prezzo.