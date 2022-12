Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato sulla Juventus, la squadra bianconera seguirebbe Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che ha vissuto da protagonista il Mondiale giocato con la casacca del Marocco.

In uscita dalla squadra piemontese invece, potrebbe esserci il profilo di Adrien Rabiot, calciatore francese osservato dal Barcellona che (salvo rinnovo nelle prossime settimane) andrà in scadenza di contratto con la Juve a fine stagione.

La Juventus seguirebbe Amrabat della Fiorentina

Il mercato di riparazione invernale inizierà fra poco più di due settimane e la Juventus vorrebbe rinforzare il proprio settore di centrocampo con un colpo a sorpresa.

Secondo indiscrezioni delle scorse ore il direttore sportivo della Juve Federico Cherubini avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat.

Il centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina è stato uno dei protagonisti del Mondiale, che si sta giocando in Qatar, con il suo Marocco. I leoni dell'Atlante, dopo aver eliminato avversarsi del calibro di Spagna e Portogallo, si sono dovuti arrendere solo in semifinale contro l'Argentina di Messi e ora giocheranno la finalina contro la Croazia per il terzo posto.

Amrabat, insieme ai suoi compagni, è emerso tra i protagonisti della kermesse calcistica tra Nazionali più importante e questo, ha attratto le attenzioni di varie società: anche il Liverpool e il Tottenham sarebbero infatti interessate al classe '96 viola che proprio la Fiorentina, valuterebbe circa 10 milioni di euro.

Oltre ad Amrabat, la Juventus seguirebbe anche altre piste come quella di Milinkovic-Savic: per averlo (in estate) i bianconeri potrebbero offrire come contropartita tecnica per il serbo della Lazio, Luca Pellegrini e Moise Kean.

Rabiot potrebbe lasciare la Juventus nella prossima estate, sul francese ci sarebbe il Barcellona

La Juventus, seguirebbe la pista di Amrabat e quella di Milinkovic-Savic dalla Lazio anche perché nel prossimo giugno, potrebbe perdere un paio il elementi sulla linea di mediana.

Il primo sarebbe Adrien Rabiot: Il calciatore francese piacerebbe in particolare al Barcellona e secondo quanto riportato dal portale iberico Sport, il tecnico dei blaugrana Xavi avrebbe dato il suo consenso al trasferimento di Rabiot nella squadra catalana.

Sulle tracce di Rabiot ci sarebbero però anche diversi club di Premier League.

Il secondo calciatore che potrebbe partire dalla Continassa sarebbe Weston McKennie, centrocampista americano che piacerebbe al Borussia Dortmund e al Monaco e per il quale non è del tutto esclusa la possibilità di una partenza già a gennaio.