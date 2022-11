In questi ultimi giorni si moltiplicano le indiscrezioni di Calciomercato che vogliono il serbo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio nel mirino della Juventus per la prossima stagione.

Secondo alcuni rumor, in caso di addio alla capitale, il centrocampista gradirebbe l'approdo a Torino perché vorrebbe rimanere in Italia, oltre al fatto che nella città piemontese ritroverebbe i due compagni di nazionale Kostic e Vlahovic e suo fratello Vanja, che gioca nel Torino.

Attualmente il patron biancoceleste Claudio Lotito chiederebbe almeno 100 milioni di euro, prezzo che diminuirà a giugno quando il giocatore sarà a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la Lazio.

La Juventus vorrebbe spendere circa 40 o 50 milioni di euro per il centrocampista e - secondo alcune indiscrezioni non confermate - avrebbe già un'intesa economica di massima con il giocatore sulla base di circa 6 milioni di euro a stagione.

Milinkovic-Savic gradirebbe la Juventus

La Juventus non vorrebbe spendere più di 40-50 milioni di euro per il giocatore. Per finanziare questa operazione la società bianconera potrebbe effettuare diverse operazioni in uscita.

Ad esempio potrebbe avvenire la cessione di McKennie, valutato circa 30 milioni di euro. Inoltre il club potrebbe decidere di non procedere riscatto del cartellino di Paredes dal Psg (risparmiando circa 20 milioni di euro). Anche Rabiot potrebbe non prolungare il proprio contratto in scadenza a giugno.

Tutte queste situazioni comporterebbero un risparmio di circa 16 milioni di euro netti a stagione fra gli ingaggi dell'americano, dell'argentino e del francese.

Il punto sul centrocampo della Juventus

La Juventus in estate potrebbe decidere di far diventare parte integrante della prima squadra anche Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia, centrocampisti ora in prestito al Monza che stanno dimostrando le proprie qualità nella squadra lombarda. I due potrebbero aggiungersi agli altri giovani Fagioli e Miretti. Intanto Manuel Locatelli potrebbe firmare un contratto con la Juve fino al 2027.