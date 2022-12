Ultimi giorni del 2022 per il Crotone. La squadra rossoblù sta godendo di alcune giornate di riposo dopo la vittoria ottenuta sul Messina (1-0) nella 20ª giornata di Serie C.

In questa fase gli squali stanno riordinando le idee per effettuare delle operazioni in entrata all'inizio del mercato di gennaio. La volontà di rinforzare la squadra è stata confermata da Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone.

Crotone, la fiducia di Vrenna

Con 48 punti ottenuti in 20 giornate, il Crotone è in seconda posizione nel Girone C della terza categoria, a 6 punti di distacco dalla capolista Catanzaro.

La dirigenza rossoblù punta a rafforzare la squadra per giocarsi le sue chance di vittoria fino all'ultima gara.

Dunque, la sensazione è che il club pitagorico punti ad effettuare degli innesti importanti in sede di mercato. Intervistato da IlRossoBlu.it, Vrenna ha dichiarato: "Sono soddisfatto delle scelte fatte, che hanno ripagato".

Il dirigente ha però sottolineato come l'organico attuale possa essere ancora migliorabile in sede di mercato: "Nella prima settimana di gennaio vorremmo avere uno o due nuovi elementi. Stiamo valutando giocatori che siano già pronti, che quindi stiano già giocando - ha rimarcato Vrenna - Ci sono reparti in cui c'è bisogno di migliorare di più rispetto ad altri".

Crotone, idea Lescano del Pescara

Un nome accostato con particolare insistenza al Crotone in questi giorni è quello dell'attaccante argentino Facundo Lescano. Il centravanti, che ha manifestato il suo malcontento per lo scarso impiego nelle ultime giornate, sarebbe già stato sondato dalla compagine calabrese che potrebbe anche pensare di acquistarlo a titolo definitivo.

Autore di 8 gol e 6 assist, Lescano potrebbe rappresentare il primo acquisto di gennaio del Crotone. Si tratta di un calciatore di categoria, già pronto a scendere in campo, tutte caratteristiche che potrebbero far comodo al club rossoblù.

Crotone, le altre operazioni per il mercato invernale

La tifoseria crotonese sogna il ritorno di Nwankwo Simy, poco impiegato al Benevento.

Un'operazione fuori mercato che, però, potrebbe spostare gli equilibri in campo. Ricordiamo, infatti, che proprio con il Crotone in Serie A, il bomber nigeriano ha siglato 20 reti in campionato.

A centrocampo, un profilo gradito potrebbe essere quello di Pasquale Schiattarella del Benevento. Sempre in mezzo al campo, il Crotone starebbe seguendo anche Pietro Fusi, calciatore in uscita dal Sangiuliano City.