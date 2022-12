Mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Inter-Napoli, gara valida per il 16° turno di Serie A 2022/22. La squadra di Simone Inzaghi, nel match prima della sosta dei Mondiali Qatar '22, ha ottenuto una vittoria in trasferta per 3-2 ai danni dell'Atalanta di Gasperini: Lookman e Palomino in rete per gli orobici, mentre l'Inter ha ottenuto i tre punti grazie ai goal di Dzeko (2) e all'autorete di Palomino. Il Napoli, invece, ha fatto bottino pieno nella gara casalinga contro l'Udinese di Sottil, partita nella quale ai goal di Samardzic e Nestorovski per i friulani hanno risposto Osimhen, Elmas e Zielinski per la compagine partenopea.

Statistiche: trascorse 15 giornate del massimo campionato italiano, troviamo l'Inter come unica squadra a non aver ancora pareggiato (10 vittorie e 5 sconfitte), mentre il Napoli è l'unica compagine a non aver mai subito una sconfitta (13 vittorie e 2 pareggi).

Inter, in dubbio Lukaku

Simone Inzaghi e la sua Inter si troveranno a dover affrontare la capolista al rientro dalla sosta mondiale, big match che, almeno sulla carta, sembrerebbe il più complicato della 16ª giornata di Serie A 2022/2023. Per tentare di fermare l'inarrestabile squadra di Spalletti, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per il suo fedele 3-5-2, con Onana a difesa dei pali. Terzetto arretrato che sarà composto, c'è da scommetterci, da Acerbi, Bastoni e Skriniar.

Cerniera di centrocampo che, invece, avrà ottime chance di essere formata da Dimarco, il quale agirà come ala sinistra, e Dumfries che andrà a piazzarsi sul versante destro, nel frattempo a far da filtro centrale ci saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Il tandem offensivo dell'Inter dovrebbe avere come interpreti iniziali Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Lukaku, D'Ambrosio e Darmian.

Napoli, out Kvaratskhelia

Luciano Spalletti e il suo Napoli sono stati sinora protagonisti di una cavalcata entusiasmante che li ha portati stabilmente alla vetta della classifica, dove vantano un +8 sul Milan e +10 sulla Juventus. Per proseguire in tale trionfale cammino, l'allenatore dei partenopei potrebbe scegliere di scendere in campo col 4-3-3, con Meret in porta.

Difesa a quattro napoletana che potrebbe avere come titolari Kim e Juan Jesus al centro, mentre ad assumere il ruolo di terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski, invece, dovrebbero essere gli interpreti iniziali del centrocampo, mentre il tridente avrà buone chance di essere formato da Osimhen al centro con Lozano alla sua destra ed Elmas alla sua sinistra. Probabilmente non saranno del match gli infortunati Kvaratskhelia e Rrhmani.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli:

Inter (3-5-2): Onana, Acerbi, Skriniar, Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Rui, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Elmas, Osimhen, Lozano. Allenatore: L. Spalletti.