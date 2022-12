Questa mattina 26 dicembre Exor ha diffuso i nomi dei cinque membri che formeranno il nuovo consiglio di amministrazione della Juventus. I componenti designati sono Fioranna Vittoria Negri, Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Diego Pistone e Laura Cappiello.

Il nuovo consiglio di amministrazione entrerà ufficialmente in carica il prossimo 18 gennaio. In quella occasione, Maurizio Scanavino, attuale dg della Juventus, dovrebbe assumere anche la carica di amministratore delegato. Si tratta di esperti in ambito economico e legale, tutte figure dotate dei giusti strumenti per poter portare la società fuori dalla tempesta legale e finanziaria delle ultime settimane dovute alla nota inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino.

I nuovi membri del Cda

La Juventus ha dunque un nuovo consiglio di amministrazione che entrerà in carica a partire dal prossimo 18 gennaio. Le certezze fin da subito del nuovo Cda sono state Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino che ricopriranno le cariche di Presidente e direttore generale. Ma il nuovo dg a partire dal 18 gennaio dovrebbe assumere anche la carica di amministratore delegato. Scanavino è già entrato in azione tant'è che ha già avuto modo di parlare con la squadra e con lo staff tecnico per tranquillizzare tutti circa i programmi per il futuro, programmi che rimarranno immutati.

Nel nuovo Cda della Juventus è presente anche Fioranna Negri commercialista e revisore iscritta all'albo di Milano che svolge incarichi di rilievo in società come Satispay e Fincantieri.

A lei si aggiungono i già citati Ferrero e Scanavino. Il quarto membro del Cda della Juventus è Diego Pistone laureato in economia e commercio dotato di grande esperienza in ambito finanziario, il quinto è Laura Cappiello laureata in Giurisprudenza e parte del dipartimento di corporate law dello studio Orrick.

Il 27 dicembre l'assemblea degli azionisti

Anche domani 27 dicembre sarà una giornata importante per la Juventus dato che è in programma l'assemblea degli azionisti. In questa occasione verrà approvato il bilancio del 2022 e anche i piccoli azionisti avranno l'occasione di porre delle domande alla società.

Nel frattempo la squadra rientrerà al JTC per riprendere gli allenamenti dopo le vacanze di Natale, occasione nella quale Massimiliano Allegri ritroverà Federico Chiesa. Il numero 7 juventino sembra aver smaltito il leggero problema muscolare accusato qualche settimana fa e dovrebbe essere a disposizione per la gara del 4 gennaio contro la Cremonese.