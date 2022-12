La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Serve ad esempio un'alternativa a Cuadrado, quindi un giocatore che sappia giocare non solo come terzino destro, ma anche come centrocampista a tutta fascia. Potrebbero partire anche diversi giocatori: Rugani piace alla Salernitana, McKennie ha mercato nel campionato inglese, così come come Adrien Rabiot, il quale intanto dal Qatar ha dichiarato di aver sempre ammirato il calcio inglese. Intanto diverse società sarebbero interessate al centrocampista: dall'Arsenal al Newcastle, fino ad arrivare al Chelsea.

In particolare, secondo alcune indiscrezioni, il club dei Blues sarebbe pronto ad offrire già a gennaio il cartellino di uno fra Jorginho e Kanté per arrivare subito a Rabiot. Sia il nazionale italiano che l'ex Leicester sono in scadenza di contratto con il Chelsea, di conseguenza l'eventuale scambio di mercato con Rabiot sarebbe alla pari. Pare comunque difficile però che Allegri lasci partire il centrocampista francese a metà stagione, considerando il rendimento positivo mostrato finora.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e uno fra Kanté e Jorginho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Chelsea vorrebbe Adrien Rabiot già a gennaio e potrebbe offrire alla Juventus uno scambio con uno fra Kanté e Jorginho.

Entrambi i centrocampisti sono in scadenza di contratto a giugno, quindi sarebbe uno "scambio alla pari". Fra i due forse alla Juve potrebbe essere più utile il francese, che si completerebbe molto bene con Pogba e con uno fra Locatelli, Fagioli o Miretti.

Pare invece più difficile l'arrivo di Jorginho, anche perché la Juve nel suo ruolo dovrà capire il futuro professionale di Leandro Paredes.

La società bianconera ha la possibilità di riscattarlo a fine stagione per circa 23 milioni di euro. Considerando l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e la crescita in questa prima parte di stagione di Fagioli e Miretti attualmente sembra difficile che la Juventus vada investire tale somma sul centrocampista argentino.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto per gennaio pensa a un terzino destro come alternativa a Cuadrado: piacerebbe ad esempio Ivan Fresneda del Valladoid.

Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva si lavorerebbe in vista di luglio: al posto del possibile partente Alex Sandro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, che ha il contratto in scadenza col Benfica appunto a fine stagione.