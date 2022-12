La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il mese di gennaio dirà molto anche del nuovo Consiglio d'Amministrazione della società bianconera, la cui nomina è prevista per il 18 gennaio prossimo. John Elkann dovrebbe affidarsi a membri esperti di revisione e di bilanci, difficile quindi in questa fase l'inserimento di figure prettamente sportive anche se si continua a parlare del possibile ingaggio di Alessandro Del Piero nel ruolo di vicepresidente. Intanto però l'argomento principale rimane sempre l'indagine portata avanti dalla Procura di Torino, fra i vari capi d'accusa il ricorso a delle presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio riguardante la nota manovra stipendi del 2020.

Notizia recente è quella secondo la quale sia De Ligt che De Sciglio avrebbero mostrato alla Procura di Torino, nel corso di un interrogatorio di qualche settimana fa, le chat private dei giocatori bianconeri. L'argomento della chiacchierata social fra le parti sarebbe stato proprio la manovra stipendi, ecco che come scrive Sportmediaset alcuni tifosi bianconeri avrebbero definito sui social De Sciglio come uno spione, invitandolo a lasciare la società bianconera. Sull'argomento ha voluto rispondere indirettamente anche Raffaele Auriemma utilizzando il tagliente strumento dell'ironia. Servendosi del proprio profilo Twitter, il giornalista sportivo notoriamente tifoso del Napoli, ha infatti evidenziato che come alternativa a Di Lorenzo sarebbe ideale un giocatore come De Sciglio, definito da Auriemma serio, che si applica e dal sicuro rendimento.

Tanti i commenti al post del giornalista, soprattutto di utenti critici nei confronti della presunta ironia utilizzata dal giornalista sportivo.

Il giornalista Auriemma ha parlato su Twitter di De Sciglio

'Un rinforzo da prendere subito, come alternativa a Di Lorenzo, per serietà, applicazione e rendimento'. Questo il post su Twitter di Raffaele Auriemma con hashtag De Sciglio e foto del terzino della Juventus.

Parole che sembrano essere ironiche in riferimento alla nota vicenda giudiziaria riguardante la Juventus. De Sciglio avrebbe infatti mostrato alla Procura di Torino alcune chat private dei giocatori bianconeri che dimostrerebbero come gli stessi si siano accordati col club per il pagamento di 3 mensilità di stipendi non inserite a bilancio.

La Juventus potrebbe essere punita con qualche punto di penalizzazione

Secondo diversi addetti ai lavori sembra difficile una punizione severa come la retrocessione per la Juventus, anche perché l'eventuale alterazione del bilancio non sarebbe stata motivata dalla necessità di iscrizione al campionato. Lo dimostrerebbero i due aumenti di capitale dei mesi precedenti fatti da Exor, holding controllante la società bianconera. Per questo il club potrebbe essere punito con un'ammenda pesante o eventualmente con qualche punto di penalizzazione.