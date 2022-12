Sono settimane importanti quelle che la Juventus ha davanti tra campo e vicende giudiziarie. Per quanto riguarda il calcio giocato il mese di gennaio sarà decisivo per comprendere le ambizioni della squadra bianconera considerando i match contro Cremonese, Udinese, Napoli, Atalanta e Monza, che sarà avversario dei bianconeri anche in Coppa Italia. Per quanto riguarda invece le vicende giudiziarie che hanno portato ai rinvii a giudizio fra gli altri di Agnelli, Arrivabene e Nedved, la Procura di Torino continua ad indagare anche se da un punto di vista sportivo, secondo la maggioranza degli addetti ai lavori, la Juventus rischierebbe al massimo dei punti di penalizzazione.

Questo per quanto concerne la Serie A, in merito invece alla posizione dei bianconeri nel contesto europeo è notizia di qualche settimana fa l'apertura di un'inchiesta dell'UEFA finalizzata ad approfondire la situazione collegata all'indagine della Procura di Torino. I rapporti, come noto tesissimi, tra la stessa Juventus e Ceferin, numero uno dell'organo europeo, potrebbero però tornare ad essere distesi dopo l'addio di Andrea Agnelli: a certificarlo Il Daily Mail, stando al quale l'EUFA vorrebbe tendere una mano al club bianconero dopo l'opera di pulizia che ha portato (e sta portando) ad un totale rinnovamento dei quadri dirigenziali.

Anche il Presidente dell'Associazione dei Club Europei Al Khelaifi, come noto numero uno del PSG, sarebbe pronto ad invitare di nuovo nella nota associazione la Juventus nella persona del nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Una situazione che potrebbe alleggerire la tensione che ha caratterizzato il rapporto tra le parti negli ultimi mesi considerando il fatto che l'ex presidente della società bianconera Agnelli è stato uno dei sostenitori della Superlega, progetto sportivo in competizione proprio con la UEFA.

Al Khelaifi potrebbe invitare l'amministratore delegato della Juve Scanavino nell'Eca

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il rapporto professionale fra UEFA e Juventus potrebbe dunque ritornare ad essere più tranquillo dopo le dimissioni di Andrea Agnelli da presidente della società bianconera. Il giornale sportivo inglese parla di un Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain e dell'Eca (associazione dei club europei), nuovamente accomodante che potrebbe invitare nell'associazione il nuovo amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino.

A proposito di Superlega ad inizio 2023 è attesa la sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea che dirà se l'ente presieduto da Ceferin sia 'colpevole' di monopolio oppure no.

La Juventus non rischierebbe attualmente un'esclusione dalle competizioni europee

Intanto Paolo Ciabattini, ex consulente UEFA in merito al Fair Play Finanziario, ha dichiarato che attualmente la Juventus non rischierebbe un'esclusione dalle competizioni europee. Il possibile falso in bilancio, secondo lui, sarebbe infatti poco rilevante per determinare una sanzione così pesante come l'esclusione dall'Europa League, competizione in cui attualmente è impegnata la società bianconera.