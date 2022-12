L'Inter lavora per potenziare la rosa del futuro ed avrebbe già individuato i profili che sarebbero in grado di rinforzare soprattutto l'attacco. Dovrebbe essere spianata la strada per il rinnovo di Edin Dzeko mentre, se dovesse partire Joaquin Correa, i profili per sostituirlo sarebbero quelli di Memphis Depay del Barcellona o Mehdi Taremi del Porto. A fine stagione potrebbe avvenire anche il riscatto da parte del Torino del cartellino di Valentino Lazaro.

Possibile rivoluzione per l'attacco dell'Inter

La società nerazzurra avrebbe intenzione di cedere Correa già a gennaio perché non avrebbe soddisfatto le aspettative soprattutto peri tanti problemi fisici.

Avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e interesserebbe a squadra che militano in Bundesliga e Liga. Al suo posto potrebbe arrivare Memphis Depay che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che non sarebbe centrale nel progetto di Simone Inzaghi. Sarebbe stato corteggiato anche dalla Juventus in estate ma l'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce attualmente. Il nome che piacerebbe all'allenatore ex Lazio sarebbe quello di Taremi del Porto. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe molto congeniale al 3-5-2 dove potrebbe agire sia da prima che da seconda punta. Avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e sarà prossimo avversario dei nerazzurri negli ottavi di finale di Champions League.

Dzeko dovrebbe rimanere alla Pinetina per la prossima stagione

L'Inter sarebbe intenzionata a rinnovare il rapporto con Edin Dzeko. Il bomber bosniaco ha dato delle garanzie dal punto di vista fisico e realizzativo nel periodo in cui la squadra non ha potuto contare su Romelu Lukaku. Si dovrebbe dunque andare per la stretta di mano.

Il centravanti vorrebbe un contratto biennale mentre i dirigenti meneghini spingerebbero per un rinnovo annuale. Possibile che l'accordo venga trovato sulla base di un prolungamento annuale con opzione sul secondo. L'ex attaccante della Roma avrebbe dunque chiuso ad un possibile approdo in America, in MLS, dopo che sarebbe stato cercato da molti club.

Il Torino vorrebbe tenere Lazaro

Il Torino potrebbe invece chiedere il riscatto di Valentino Lazaro. L'esterno sta giocando con continuità sotto la guida di Ivan Juric e potrebbe restare in rosa a lungo. Le due società potrebbero incontrarsi e fissare una cessione a titolo definitivo avverrebbe sulla base di circa 8 milioni di euro. L'austriaco non sarebbe centrale nel progetto di Simone Inzgahi che preferirebbe puntare su altri profili. L'Inter, inoltre, starebbe seguendo da tempo il difensore centrale Lévy Koffi Djidji,proprio in forza nel club presieduto da Urbano Cairo.