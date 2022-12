L'Inter è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato: secondo rumor delle ultime ore i nerazzurri starebbero cercando un centrocampista in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini (che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023); in tal senso piacerebbe Guido Rodriguez, argentino del Betis Siviglia. Intanto Denzel Dumfries interesserebbe al Chelsea e proprio dai Blues potrebbe arrivare l'erede dell'olandese, ossia l'inglese Reece James.

In estate invece i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte per Andrè Onana, che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Intanto circola l'ipotesi che il Torino possa riscattare a titolo definitivo il cartellino di Valentino Lazaro.

Rodriguez per il centrocampo

L'Inter per l'estate cercherebbe un centrocampista che potrebbe essere individuato in Guido Fernandez. Il calciatore del Betis Siviglia ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 20 milioni di euro. Potrebbe essere lui l'erede di Roberto Gagliardini che dovrebbe lasciare la Pinetina al termine della stagione.

Rodriguez è un nazionale argentino (attualmente è impegnato al mondiale) ma ha anche il passaporto italiano.

Possibile affare tra Inter e Chelsea

Denzel Dumfries sarebbe sempre nel mirino del Chelsea, che potrebbe affondare il colpo già a gennaio o in estate.

L'olandese avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e i Blues potrebbero inserire nella trattativa come contropartita tecnica Reece James.

L'esterno inglese avrebbe delle buone caratteristiche per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma a quanto pare la società nerazzurra preferirebbe offerte interamente cash per lasciar partire l'olandese, anziché contropartite.

Rumors per l'estate su Onana e Lazaro

In estate l'Inter potrebbe valutare delle eventuali offerte di mercato per Andrè Onana. Il portiere è stato prelevato a zero dall'Ajax ma si sta mettendo in mostra dopo aver scavalcato nelle gerarchie Samir Handanovic. I dirigenti meneghini potrebbero prendere in considerazioni eventuali offerte che eventualmente dovessero toccare quota 30 milioni di euro: un introito che consentirebbe di mettere a segno una netta plusvalenza.

Il Torino, intanto, avrebbe intenzione di riscattare Valentino Lazaro che si starebbe inserendo bene nello scacchiere tattico di Ivan Juric. Il club presieduto da Urbano Cairo, in estate, potrebbe quindi sborsare 7 milioni di euro e diventare interamente proprietario del cartellino del giocatore.