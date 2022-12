Il possibile addio di Stefan De Vrij al termine della stagione e le possibili offerte nei confronti di Alessandro Bastoni mettono in allarme l'Inter. Per questo, il club nerazzurro sta sondando diversi profili che possano puntellare la retroguardia di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Inter, idea Erlic per la difesa

Il sogno per la prossima stagione dell'Inter resta Josko Gvardiol, centrale croato del Lispia che viene valutato attorno ai 50 milioni di euro. Un sogno che per il club nerazzurro dovrebbe restare tale visto il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che già a gennaio sarebbe pronto a intavolare una trattativa per il talentuoso classe 2002.

Per questo, l'Inter sta prendendo in considerazione altri profili per la retroguardia e tra questi ci sarebbe anche quello di Erlic, centrale del Sassuolo che conosce bene il campionato italiano dopo le ottime annate con la maglia dello Spezia. Dopo la parentesi con il club ligure, il centrale croato è ritornato in Emilia diventando subito una pedina importante per la retroguardia neroverde. Come è risaputo, il Sassuolo riesce a vendere i suoi calciatori più importanti a prezzi altrettanto importanti, e per Erlic chiederebbe una cifra attorno ai 15 milioni di euro per cederlo in estate.

Quindici milioni è anche la richiesta del Bayer Leverkusen per Piero Hincapiè, centrale ecuadoriano che sarebbe un'altra soluzione monitora dall'Inter.

Infine, sullo sfondo resta anche il profilo di Chris Smalling che in caso di mancato rinnovo con la Roma, rappresenterebbe un'ottima opzione a parametro zero in estate.

Inter, possibile rientro per Fabbian: Radu e Gosens verso la cessione

L'Inter pensa anche al futuro ed in particolare ai quei giovani che potrebbero rappresentare un'alternativa di spessore nella rosa a disposizione di Inzaghi.

I nerazzurri stanno valutando con molta attenzione il percorso di Giovanni Fabbian, talentuoso centrocampista che sta offrendo ottime prestazioni in Serie B con la maglia della Reggina di Pippo Inzaghi. A gennaio, il classe 2003 potrebbe però tornare a Milano per restare e far parte della rosa di Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione.

Molto dipenderà dall'eventuale addio di Roberto Gagliardini che resta un obiettivo di mercato del Monza. In caso di cessione, i nerazzurri potrebbero non operare sul fronte acquisti e puntare sul giovane Fabbian per completare la mediana.

Chi dovrebbe lasciare Milano a gennaio è Ionut Radu che dopo l'esperienza alla Cremonese potrebbe sbarcare in Francia con il Saint-Étienne interessato. Anche Gosens potrebbe esser ceduto di fronte ad un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro.