L'Inter programma la difesa del futuro ed avrebbe nesso nel mirino le prestazioni di Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Nel frattempo, le voci che arriverebbero dall'Inghilterra sull''interesse di Chelsea e Manchester United per Denzel Dumfries avrebbero riacceso i sogni del club milanese circa il ritorno di Achraf Hakimi, ora in forza al Paris Saint Germain.

Un giovane talento per arrivare a Scalvini

L'Inter avrebbe intenzione di rinforzare il reparto centrale della difesa in vista dei contratti in scadenza nel 2023 di Stefan De Vrij e Milan Skriniar.

Il nome del futuro sarebbe quello di Giorgio Scalvini dell'Atalanta che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel prossimo anno. La strategia dei dirigenti presieduti dagli Zhang sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Giovanni Fabbian, centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia della Reggina in Serie B. Le caratteristiche offensive del giovane calciatore piacerebbero all'allenatore Gasperini che lo inserirebbe con molta facilità nel suo scacchiere tattico. Il cartellino di Fabbian avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro.

La cifra di Denzel Dumfries per inseguire il sogno Achraf Hakimi

Denzel Dumfries è l'uomo che avrebbe maggior mercato in casa Inter.

Chelsea e Manchester United lo seguirebbero da tempo, la sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro. I Red Devils potrebbero soddisfare le pretese nerazzurre per accontentare le richieste del tecnico Ten Hag, i Blues, invece, potrebbero decidere di inserire il cartellino di Romelu Lukaku per abbassare le pretese economiche.

Il centravanti belga, nonostante i tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, avrebbe infatti deciso di voler continuare la sa avventura alla Pinetina.

L'Inter vorrebbe incassare l'intera cifra della valutazione di Dumfries in formato cash per potersi permettere un degno erede. Il sogno sarebbe targato Achraf Hakimi che non si è mai ambientato alla perfezione al Paris Saint Germain.

Il marocchino ha dichiarato nei giorni scorsi che sarebbe disposto a ritornare a Milano se dovesse esserci l'opportunità. La trattativa è molto complessa perché il terzino avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro. Inoltre, percepisce uno stipendio molto elevato ma, in caso di addio di Dumfries, l'Inter potrebbe contrattare il prezzo del cartellino. Per quanto riguarda l'ingaggio, Hakimi potrebbe imitare il suo ex compagno Lukaku che, pur di ritornare, ha rinunciato a parte dello stipendio che percepiva quando vestiva la maglia del Chelsea.