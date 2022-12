La Juventus programma il futuro dopo le dimissioni dell'intero Cda presieduto da Andrea Agnelli dello scorso novembre. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da calciomercatoweb.it e Calciomercato.it, la holding (Exor) che gestisce la società starebbe così pensando al ritorno di Giuseppe Marotta nel ruolo di direttore generale dell'area sportiva. L'attuale amministratore delegato dell'Inter ha un contratto in essere con i nerazzurri ma qualora dovesse tornare a Torino, potrebbe pensare ad una nuova figura da collocare nel ruolo di direttore sportivo, ora svolto da Federico Cherubini.

I nomi sarebbero quelli di Igli Tare della Lazio, Cristiano Giuntoli del Napoli e Giovanni Carnevali del Sassuolo. Il club starebbe inoltre pensando di cedere i calciatori che non farebbero parte del progetto di Massimiliano Allegri: uno di questi, sarebbe Weston McKennie che potrebbe essere girato all'Aston Villa come contropartita tecnica per arrivare ad Emiliano Martinez.

Tanti sondaggi per il nuovo direttore sportivo bianconero

La Juventus deve costruire un nuovo organigramma societario e John Elkann starebbe pensando seriamente ad un ritorno di Beppe Marotta. In caso di ritorno potrebbe saltare la figura di Federico Cherubini il cui posto andrebbe ad un profilo più esperto. Sarebbero stati sondati Igli Tare e Cristiano Giuntoli ma le trattative sarebbero complesse perchè i dirigenti di Lazio e Napoli chiederebbero maggiore autonomia proprio perché abituati ad avere più potere decisionale all'interno dell’area tecnica.

Piacerebbero anche Berta dell'Atletico Madrid e Giovanni Carnevali del Sassuolo. Quest'ultimo, avrebbe anche una dichiarata amicizia con Marotta che potrebbe portarlo con sé alla Continassa.

Emiliano Martinez come erede del portiere polacco

La Juventus starebbe riflettendo sulle linee guida da seguire per organizzare il mercato del futuro.

Non dovrebbero essere rinnovati i contratti dei senatori in scadenza (Bonucci, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria) e potrebbero anche essere ceduti i calciatori in esubero. Si tratterebbe di Daniele Rugani e Weston McKennie. Il primo avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro mentre il secondo potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica.

L'americano potrebbe essere così proposto all'Aston Villa qualora si decidesse di affondare per il portiere Emiliano Martinez. L'argentino sarebbe stato individuato come l'erede di Szczesny che ha il contratto in scadenza nel 2024. Martinez avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere ridotta dall'inserimento del centrocampista. La Juventus continuerebbe però a monitorare anche Vicario e Carnesecchi rispettivamente di Empoli e Atalanta (ma in prestito alla Cremonese).