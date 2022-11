Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare nelle prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente quello sulle fasce. I dubbi non riguardano solo l'out di sinistra, dove Robin Gosens sembra voler chiedere la cessione a gennaio, non avendo trovato molto spazio in questa prima parte della stagione, con sole tre presenze da titolare.

Anche a destra qualcosa potrebbe cambiare, se non a gennaio a giugno, visto che Denzel Dumfries piace molto in Inghilterra, soprattutto al Chelsea. In entrata il giocatore che potrebbe sostituire l'olandese è quello di Wilfried Singo, che il Torino sembra disposto a cedere al termine di quest'annata.

Su di lui ci sarebbe da registrare anche l'interesse della Juventus. I bianconeri, infatti, dovranno sostituire Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno, con il club che non sembra intenzionato a trattare il rinnovo, almeno per il momento.

L'offerta dell'Inter

L'Inter potrebbe cedere Denzel Dumfries nelle prossime sessioni di calciomercato. Difficile che i nerazzurri decidano di privarsene a gennaio, molto più probabile che ciò possa succedere la prossima estate, con il Chelsea che è sempre fortemente interessato a lui dopo il tentativo andato a vuoto già l'estate scorsa.

Il club nerazzurro starebbe lavorando sotto traccia per non farsi trovare impreparato e avrebbe individuato il suo potenziale sostituto.

Si tratta di Wilfried Singo, che ha caratteristiche simili a quelle di Dumfries. Il Torino sembra pronto a trattare la sua cessione visto che a giugno sarà ad un anno dalla scadenza di contratto e i granata non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero.

La situazione contrattuale influisce sicuramente sulla sua valutazione, così come il rendimento altalenante avuto in questa prima parte della stagione, condizionata da qualche problema fisico.

Sono state 10 le presenze raccolte in campionato e due in Coppa Italia, senza fare gol o assist, mentre l'anno scorso aveva segnato tre reti e collezionato quattro assist.

L'Inter sarebbe avanti rispetto alla concorrenza per arrivare al giocatore visto che sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Valentino Lazaro, attualmente già in prestito al Toro, oltre a un conguaglio da 5 milioni di euro.

La possibile proposta della Juventus

La Juventus, comunque, sembrerebbe pronta a fare un tentativo per Wilfried Singo, consapevole che l'Inter in questo momento sia davanti. I bianconeri, infatti, sembrano pronti a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Daniele Rugani e Luca Pellegrini, nel primo caso con conguaglio intorno ai 5-7 milioni, nel secondo caso si tratterebbe di uno scambio alla pari. Starà poi al Torino decidere se e quale proposta ritiene più congrua per l'esterno ivoriano, valutato intorno ai 15 milioni di euro.