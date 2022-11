Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente Denzel Dumfries. L'esterno olandese piace da diverso tempo a tanti top club europei, tanto che già la scorsa estate sembrava vicino all'addio, ma la società nerazzurra ha alzato il muro dicendo no soprattutto dopo l'addio di Perisic. Nei prossimi mesi, però, qualcosa potrebbe cambiare visto che su di lui sarebbe piombato il Chelsea. Sull'altra sponda del Naviglio invece, il Milan è da tempo alla ricerca di un secondo portiere. Nonostante le ultime prestazioni sufficienti di Tatarusanu, e l’operazione agli occhi che potrebbe migliorarle sensibilmente, i rossoneri sono pronti a voltare pagina puntando su Sportiello.

Chelsea-Inter: asse caldo per Dumfries

L'Inter aveva cominciato il mercato estivo con l’obiettivo di ottenere un attivo di almeno 60 milioni. Attraverso le cessioni di Pinamonti e Casadei è stato raggiunto un margine importante, ma non ancora sufficiente. Il passaggio alla seconda fase di Champions ha probabilmente abbassato la quota necessaria, ma la sostanza non cambia: occorre mettere a segno una cessione importante prima del termine della stagione. Con Milan Skrinair sempre più vicino al rinnovo, sembrerebbe proprio Denzel Dumfries l'indiziato numero uno per fare cassa. Marotta avrebbe da tempo fissato il prezzo per il cartellino dell’Olandese, valutandolo 50 milioni di euro. Più realisticamente, in Viale della Liberazione si accontenterebbero di una cifra non inferiore ai 40, magari provando a strappare qualche bonus.

Se questa cifra dovesse entrare in cassa, l’Inter potrebbe provare ad affondare un colpo pesante già individuato in Giorgio Scalvini. Il tuttofare dell'Atalanta sembrerebbe essere il prescelto per età, qualità, personalità e margini di miglioramento.

Su Dumfries è sempre forte il Chelsea. La squadra allenata da Potter ha bisogno di un altro rinforzo sulla corsia destra considerati i problemi fisici di Reece James, e potrebbe tentare un assalto già a gennaio.

La strategia dell'Inter, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbe quella di convincere il Chelsea ad acquistare il laterale olandese già a gennaio (magari con uno sconto extra). Lasciandolo, però, in prestito all'Inter fino a giugno. In questo modo i conti del club sarebbero sistemati in anticipo, senza essere costretta ad ulteriori sacrifici la prossima estate.

Milan all'assalto per Sportiello

Tatarusanu può lasciare il Milan al termine della stagione. Dopo esser stato oggetto di critiche, soprattutto dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, l'estremo difensore rumeno potrebbe esser all'ultimo anno in rossonero -considerando anche che il prossimo febbraio Ciprian compierà 37 anni-. Per questo, la società milanista valuta gli eventuali sostituti. Secondo le ultime notizie di mercato, il profilo prescelto dalla società milanese sarebbe quello di Marco Sportiello che in queste ultime stagioni non è riuscito a ritagliarsi il ruolo di titolare nell'Atalanta di Gasperini. Complice il grande momento di forma da parte di Musso, l'ex numero uno del Frosinone avrebbe comunicato al club nerazzurro di voler lasciare Bergamo al termine della stagione, non verrà esercitata dunque l'opzione per il rinnovo fino al 2024.

I rossonero starebbero valutando questa opportunità così da regalare a Pioli un nuovo vice Maignan, affidabile e che sa le insidie del campionato italiano. Negli ultimi giorni i contatti tra i dirigenti del Milan e l'agente di Sportiello si sarebbero intensificati, Maldini e Massara sarebbero infatti pronti a offrire all'estremo difensore un contratto biennale con ingaggio di poco inferiore a un milione di euro. Tra gli sponsor principali di Sportiello, c'è proprio Stefano Pioli che lo conosce bene visto che lo ha già allenato quando era sulla panchina della Fiorentina. In viola, dove insieme hanno dovuto anche vivere purtroppo la tragedia della scomparsa improvvisa di Davide Astori, il portiere classe 1992, sotto la gestione dell'attuale tecnico rossonero, ha collezionato 37 presenze da titolare nella stagione 2017-2018, prima di tornare all'Atalanta.