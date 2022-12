L'Inter potrebbe fare qualcosa per rinforzare il centrocampo tra gennaio e giugno. Nell'immediato molto dipenderà dalle uscite, ma la società nerazzurra vorrebbe alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, anche in vista degli ottavi di finale di Champions League alla portata contro il Porto. Il nome finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Roberto Pereyra, che piace molto anche per la sua duttilità. L'argentino, infatti, oltre a poter giocare da mezzala, nell'Udinese in questa stagione sta giocando qualche volta anche da quinto di centrocampo e per questo si sposerebbe bene con il 3-5-2 nerazzurro.

Anche il Torino potrebbe fare qualcosa a centrocampo nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. In orbita granata sarebbe tornato un vecchio obiettivo, Nahitan Nandez, che la scorsa estate è stato cercato ma alla fine è rimasto al Cagliari.

Inter su Pereyra

L'Inter potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo a gennaio per rinforzare ulteriormente il reparto regalando un vero e proprio jolly tattico a Simone Inzaghi. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Roberto Pereyra, che nel corso della sua carriera ha dimostrato di potersi adattare in ogni ruolo in mezzo al campo e sulla trequarti, sia in un 3-5-2 che in un 4-2-3-1. L'argentino quest'anno sta facendo molto bene, visto che nella prima parte della stagione con la maglia dell'Udinese ha messo a segno una rete e collezionato ben cinque assist in quindici partite di campionato.

Il suo agente Pastorello nei giorni scorsi in un'intervista ha strizzato l'occhio proprio al club nerazzurro: Mi immagino, ad esempio, Pereyra con Spalletti o anche con Inzaghi. È un giocatore che ha una interpretazione talmente moderna del ruolo che può far tutto: di media corre per 11.5/12 chilometri a partita, ma ha tanta qualità, sa far gol e sa fare assist".

La valutazione del classe 1991 è molto ridotta essendo in scadenza di contratto a giugno, sui 7-8 milioni di euro. Possibile anche uno scambio alla pari tra le due società, con l'Inter che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Roberto Gagliardini, anche lui in scadenza a giugno, in modo da evitare di perdere i due giocatori a zero.

L'offerta del Torino

Anche il Torino potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo, soprattutto se dovesse cedere Sasa Lukic. Il nome finito nuovamente in entrata sarebbe quello di Nahitan Nandez che, pur essendo stato spesso al centro dei rumor di mercato, alla fine è rimasto al Cagliari. Il club di Urbano Cairo sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 6 e gli 8 milioni di euro per cercare di arrivare ad un accordo definitivo.