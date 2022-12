La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza della Vecchia Signora sta monitorando diversi profili per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di ritornare a dominare in Italia e ritornare ai vertici del calcio europeo.

Juve, idee Gakpo e Dembele per l'estate

La società bianconera vuole migliorare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri. In attesa di scoprire il futuro di Moise Kean ed Arek Milik che potrebbero esser riscattati al termine della stagione, la Vecchia Signora valuta dei profili per aumentare la pericolosità in avanti.

Sul taccuino del direttore sportivo Cherubini spunta anche il nome di Cody Gakpo, talentuoso esterno offensivo olandese che dopo le ottime prestazioni con il Psv si è confermato anche al Mondiale sotto la gestione di Louis Van Gaal.

Le prestazioni del classe 99 non sono passate inosservate con diversi club europei che sarebbero interessati tra cui la stessa Juventus. La trattativa appare difficile per due aspetti: il primo legato alla valutazione del calciatore che si aggirerebbe attorno ai 60 milioni di euro; la seconda legata alla forte concorrenza soprattutto delle squadre inglesi. Infatti, sul capitano del Psv ci sarebbe il forte interesse del Manchester United che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo sarebbe alla ricerca di un nuovo puntero per completare l'attacco a disposizione di Ten Haag.

A riportare il possibile interesse dei bianconeri per Gakpo tuttojuve.com.

Oltre Gakpo, la Juventus tiene d'occhio anche due giocatori del Barcellona ovvero Ferran Torres ed Ousmane Dembele. Lo spagnolo potrebbe partire già a gennaio per una cifra attorno ai 30 milioni di euro mentre l'esterno francese è uno dei perni dello scacchiere tattico di Xavi e quindi la trattativa potrebbe risultare maggiormente complessa.

Juve, le ultime su Di Maria e Vlahovic

In attesa dei colpi estivi, la Juventus vuole trattenere due calciatori importanti della rosa a disposizione di Max Allegri, ovvero Angel Di Maria che potrebbe però lasciare già a gennaio e Dusan Vlahovic.

El Fideo fresco vincitore del Mondiale con la sua Argentina potrebbe dunque lasciare Torino tra gennaio e l'estate.

Il suo obiettivo sarebbe quello di concludere la carriera in patria al Rosario ma le offerte per gennaio non mancano. Infatti, oltre ad alcuni club dell'Mls il campione argentino sarebbe finito nel mirino anche del Botafogo che vorrebbe intavolare una trattativa con la Juventus già nel mercato invernale.

Altro calciatore con molte pretendenti è Dusan Vlahovic che però dovrebbe restare in bianconero fino al termine della stagione. Nonostante l'interesse di alcuni top club europei come l'Arsenal di Arteta, il bomber serbo dovrebbe continuare la sua esperienza in quel di Torino almeno fino alla fine del campionato per trascinare la Juventus in Europa League e in campionato.