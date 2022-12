L'Inter con ogni probabilità interverrà per rinforzare il centrocampo tra gennaio e giugno. Andrà via sicuramente Roberto Gagliardini, che è in scadenza di contratto, ma qualche dubbio c'è anche su Kristjan Asllani, che potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità e meno pressioni. I nerazzurri in entrata cercano un elemento che possa giocare sia da mezzala che da regista e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Sofyan Amrabat. Il centrocampista non è considerato incedibile dalla Fiorentina, che sembra pronta ad ascoltare eventuali offerte da parte del club meneghino.

Uno dei nomi che con ogni probabilità infiammerà le prossime finestre di mercato è quello di Rafael Leao. Il portoghese ha il contratto in scadenza col Milan a giugno 2024 e finché non arriverà il rinnovo inevitabilmente ci saranno interessamenti da parte dei top club europei. Uno di questi è sicuramente il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che lo avrebbe espressamente richiesto a Florentino Perez.

L'offerta dell'Inter per Amrabat

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. Uno dei nomi finiti nel mirino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbe quello di Sofyan Amrabat, che può giocare sia nel ruolo di vice Brozovic, in cabina di regia, sia come alternativa a Calhanoglu e Nicolò Barella.

Il centrocampista marocchino si sta mettendo in mostra anche al Mondiale in Qatar, dove sta facendo molto bene con la propria Nazionale. La Fiorentina, dal proprio canto, non lo ritiene incedibile e sarebbe disposta ad ascoltare eventuali proposte per il classe 1996 che, comunque, è un titolarissimo dello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano.

La valutazione di Amrabat si aggira sui 10-15 milioni di euro, influenzata anche dal contratto in scadenza a giugno 2024. Per battere la concorrenza di altri club, su tutti il Milan, l'Inter sarebbe pronta a offrire uno scambio alla pari con Kristjan Asllani, magari provando a riservarsi sull'albanese un diritto di "recompra".

La possibile proposta del Real Madrid per Leao

Il nome di Rafael Leao infiammerà le prossime sessioni di calciomercato. L'attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Milan e ancora non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Proprio per questo il Real Madrid sarebbe pronto a fare un tentativo su indicazione di Carlo Ancelotti, che lo ha chiesto con forza a Florentino Perez. A gennaio il club spagnolo sarebbe pronto ad offrire i cartellini di Dani Ceballos e Marco Asensio, oltre ad un conguaglio economico di oltre 60 milioni di euro, che permetterebbe al Milan di potersi rinforzare notevolmente anche in altri reparti.