L'Inter inizia a pianificare le prime mosse per il mercato estivo 2023 onde rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: il reparto arretrato potrebbe essere quello maggiormente interessato da movimenti e novità.

Inter, idea Smalling per l'estate

In attesa di scoprire il futuro di due perni della retroguardia come Stefan De Vrij e Milan Skriniar, il club nerazzurro sta valutando diversi profili che possano completare il pacchetto arretrato a disposizione di Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Chris Smalling, centrale inglese e leader della difesa della Roma di Josè Mourinho.

Nonostante un ruolo importante, l'ex Manchester United non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade nel 2023 con il club giallorosso; Smalling quindi potrebbe liberarsi a parametro zero in estate, diventando una grande opportunità per i club italiani ed europei. L'Inter starebbe monitorando la situazione ed in caso di mancato rinnovo contrattuale potrebbe fiondarsi sull'esperto centrale inglese.

L'eventuale arrivo di Smalling oppure di un altro centrale difensivo metterebbe in bilico la posizione di Francesco Acerbi, arrivato in prestito dalla Lazio. Il club nerazzurro vorrebbe in particolare uno sconto sul diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Oltre al centrale inglese, l'Inter valuta anche Giorgio Scalvini dell'Atalanta nel mirino anche della Juventus.

Inter, possibile interesse per Prass

Oltre a calciatori dotati di esperienza e personalità, l'Inter sta valutando anche dei profili giovani e di prospettiva che si vanno affacciando nel panorama internazionale.

Per il centrocampo, il club nerazzurro starebbe così sondando il profilo di Alexander Prass, talentuoso centrocampista austriaco che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Sturm Graz e che ha già affrontato una compagine italiana - la Lazio - nella fase a gironi di questa edizione dell'Europa League.

Le prestazioni del classe 91 non sono passate inosservate, ecco che la società nerazzurra potrebbe provare ad intavolare una trattativa in estate per accaparrarsi le prestazioni del 21enne mediano austriaco.

Altro nome che l'Inter sta prendendo in considerazione è quello di Carlos Alcaraz del Racing, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Sul centrocampista potrebbe esserci un derby di mercato, visto che anche il Milan sarebbe sulle tracce dell'argentino classe 2002. Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Davide Frattesi del Sassuolo che però è l'obiettivo numero della Roma di Josè Mourinho per l'estate.