La Juventus inizia a pianificare le mosse per il mercato invernale. La società bianconera sta osservando diversi profili per dare maggiore esperienza e qualità alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'acquisto di profili di caratura internazionale.

Juve, idea Isco. Possibile cessione per McKennie

Per il centrocampo, il club bianconero starebbe valutando la candidatura di Isco che potrebbe lasciare il Siviglia già a gennaio. La prima parte di stagione del fantasista spagnolo non è stata all'altezza complice un momento difficile della società andalusa non partita benissimo in campionato e fuori dalla Champions League.

Per questo, l'ex Real Madrid potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura europea, magari lontano dalla Spagna.

La Vecchia Signora starebbe valutando un'eventuale offerta già a gennaio ma visto anche l'ingaggio del calciatore devono esser effettuate prima delle cessioni per poi operare in entrata. Tra i centrocampisti che potrebbero esser ceduti a gennaio c'è sicuramente Weston McKennie che di fronte ad un'offerta attorno ai 30 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. Il Chelsea sarebbe molto interessato al mediano texano.

Attenzione anche alle situazioni che coinvolgono Adrien Rabiot e Manuel Locatelli. Il francese è sempre nel mirino dei club di Premier League ed il mancato rinnovo potrebbe determinare il suo futuro già a gennaio, mentre l'ex Sassuolo è nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Juve, problemi al ginocchio per Cuadrado

Il mercato invernale della Juventus gira attorno anche alle possibili opportunità per le corsie laterali, elemento fondamentale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Se a sinistra, i bianconeri puntano forte sulla costanza di rendimento di Flip Kostic, a destra le condizioni di Juan Cuadrado destano qualche preoccupazione.

L'esterno colombiano sta soffrendo di qualche problema al ginocchio che lo metterebbe in dubbio per le prime partite del 2023 contro Cremonese ed Udinese.

Per questo, la Vecchia Signora potrebbe accelerare sul fronte mercato per puntellare la corsia destra mancina a disposizione di Allegri. Difficile l'arrivo di Dalot che dovrebbe rinnovare con il Manchester United, mentre più fattibile intavolare delle trattative con Atalanta e Roma per Maelhe e Karsdorp che ormai sono fuori dai progetti di Gasperini e Mourinho che puntano su altri calciatori.

Intanto, i bianconeri attendono il recupero di pedine fondamentali come Federico Chiesa che potrebbe anch'egli svolgere il ruolo di quinto come fatto alla Fiorentina. L'esterno italiano può essere il vero grande acquisto della Juve in questa seconda parte di stagione.