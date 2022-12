A gennaio i top club europei, tra cui l'Inter, potrebbero fare poco visto che c'è l'esigenza di sistemare i conti e per muoversi in entrata servirà necessariamente qualche sacrificio in uscita che la società nerazzurra non vuole fare a stagione in corso, tra l'altro con un ottavo di Champions League alla portata da giocare contro il Porto. Gli interesse dei nerazzurri potrebbero intrecciarsi con quelli dei cugini del Milan visto che nel mirino ci sarebbe Brahim Diaz, che è in prestito dal Real Madrid. I Blancos, infatti, vorrebbero offrire il suo cartellino al club meneghino nella prossima sessione estiva, quando scadrà il prestito alla società rossonera.

Diaz in orbita Inter

Il Real Madrid sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Sul piatto potrebbe finire il cartellino di Brahim Diaz, che quest'anno al Milan sta facendo molto bene avendo già eguagliato il record di gol in una stagione, essendo a quota 4 reti in tredici partite. Tra l'altro, lo spagnolo ha dimostrato di essere un elemento molto duttile, dando diverse soluzioni a Stefano Pioli dal punto di vista tattico.

Il club rossonero avrebbe un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, ma i Blancos si fanno forza su un controriscatto da 27 milioni di euro. Proprio per questo motivo il club di Florentino Perez sarebbe pronto a proporlo alla società nerazzurra per cercare di assecondare le richieste del proprio allenatore, Carlo Ancelotti.

I rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostra anche l'affare Achraf Hakimi concluso nell'estate del 2020 e questo potrebbe aiutare in una eventuale trattativa tra qualche mese visto che il Real Madrid vorrebbe uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Carlo Ancelotti, infatti, avrebbe messo gli occhi su Nicolò Barella, che già da tempo segue con interesse.

La risposta dei nerazzurri

Il Real Madrid, dunque, sarebbe pronto ad offrire il cartellino di Brahim Diaz per provare ad arrivare a Nicolò Barella. Trattativa tutt'altro che semplice visto che i Blancos vorrebbero fortemente quello che è considerato uno dei pilastri dell'Inter e dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Il nome dello spagnolo stuzzica e non poco il club nerazzurro che, però, avrebbe chiuso ad un possibile scambio, nonostante un ricco conguaglio economico a favore.

L'Inter è pronta a chiedere l'attuale numero dieci del Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni di euro ma, a differenza di quanto fatto dai rossoneri, senza inserire un controriscatto a favore del club spagnolo.