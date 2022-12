Uno dei giocatori che ha avuto un rendimento davvero eccellente nella prima parte della stagione con la maglia dell'Inter è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Che abbia giocato da mezzala o da regista, al posto di Marcelo Brozovic, le sue prestazioni sono sempre stati eccellenti e la crescita è stata sotto gli occhi di tutti, tanto da attirare anche l'attenzione di alcuni top club europei. Tra questi c'è anche il Paris Saint Germain, che avrebbe individuato nel turco l'innesto perfetto per alzare il tasso tecnico in mezzo al campo, dove sembra mancare qualcosa proprio dal punto di vista dei gol e degli assist.

Il Milan è alla ricerca di un grande rinforzo in attacco in vista della prossima stagione, soprattutto se Zlatan Ibrahimovic dovesse attaccare le scarpette al chiodo. I rossoneri stanno sondando diverse piste e tra queste ci sarebbe anche la suggestione Dusan Vlahovic, che alla Juventus ha reso al di sotto delle aspettative fino ad ora e per questo motivo non è da escludere una cessione tra sei mesi.

Psg su Calhanoglu

Il Paris Saint Germain cerca un grande rinforzo in mezzo al campo, che possa portare in dote gol e assist, caratteristiche non sembrano essere nelle gambe di Marco Verratti, mentre Renato Sanches spesso è alle prese con problemi fisici. Per questo motivo i parigini si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Hakan Calhanoglu.

Arrivato all'Inter nell'estate del 2021 per sostituire Christian Eriksen, la crescita del centrocampista turco è stata notevole. L'anno scorso ha messo a segno sette reti e collezionato 12 assist in campionato, ma anche quest'anno è già a quota due reti e quattro assist, senza dimenticare il grande gol messo a segno in Champions League contro il Barcellona che ha regalato i tre punti e decisivo per la qualificazione agli ottavi.

Il classe 1994 ha un contratto fino a giugno 2024 e si sta cominciando a pensare al rinnovo, ma l'Inter non avrebbe chiuso le porte ad una cessione in caso di offerta importante. Proposta che potrebbe arrivare proprio da Parigi, con i francesi pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro, che rappresenterebbero una plusvalenza piena essendo arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza con il Milan.

Il tentativo del Milan per Vlahovic

Il Milan cerca un grande rinforzo in attacco per la prossima stagione e ha cominciato a lavorare con largo anticipo. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, d'altronde, sono in scadenza di contratto, mentre Divock Origi non sembra dare grandi garanzie. Il sogno di mercato dei rossoneri risponde al nome di Dusan Vlahovic della Juventus.

Il club meneghino potrebbe avere la liquidità necessaria con l'eventuale cessione di Rafael Leao per più di 100 milioni di euro. A quel punto il Milan potrebbe mettere sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Ante Rebic, bisognerà vedere se sarà considerato sufficiente dai bianconeri.