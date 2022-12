Sulle recenti vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus, con la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli, Nedved e Arrivabene, in questi giorni si stanno esprimendo pubblicamente diversi opinionisti, i quali stanno ipotizzando l'eventuale sanzione che potrebbe riguardare la società bianconera.

C'è chi parla di retrocessione, chi invece sostiene che al massimo la società bianconera potrebbe subire un'ammenda pesante o eventualmente dei punti di penalizzazione. Sull'argomento si è espresso anche Marco Bellinazzo. Ospite a Calciomercato.it il giornalista esperto di economia ha innanzitutto sottolineato come l'eventuale processo dovrebbe essere discusso a Torino, anche se la Juventus ha chiesto il trasferimento a Milano sede della borsa.

Secondo il giornalista bisogna capire se la manovra stipendi da parte della società bianconera sia stata contabilizzata in maniera tempestiva o se ci siano irregolarità, come ritengono la Consob e la Procura di Torino. Secondo Bellinazzo, visto l'atteggiamento della Juventus e considerando i bilanci rivisti da Deloitte in cui si confermerebbe una differenza marginale di 10/20 milioni di euro, la retrocessione sarebbe una possibilità che in questo momento non è da considerare.

Il giornalista Bellinazzo parla della vicenda giudiziaria che sta riguardando la Juventus

'La retrocessione in Serie B avverrebbe solo nel momento in cui fosse verificato che senza quei soldi la Juventus non sarebbe stata in grado di iscriversi al campionato', sono queste le dichiarazioni di Marco Bellinazzo, il quale aggiunge come tutto ciò sia una possibilità remota, anche perché la società bianconera qualche mese prima aveva fatto due aumenti di capitale.

Bellinazzo ha però aggiunto che ci sono altri atti secretati, che ancora non stati resi pubblici, di conseguenza la situazione potrebbe cambiare se dovessero emergere dati che lasciano pensare a un falso di bilancio più grave.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione è previsto il 18 gennaio

Intanto il presidente della Exor (holding controllante la società bianconera) John Elkann ha indicato come futuro presidente designato della Juventus Gianluca Ferrero e nominato come nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino.

C'è attesa per il nuovo Consiglio d'Amministrazione che sarà nominato ufficialmente il 18 gennaio, ma secondo le ultime indiscrezioni già a fine dicembre potrebbero emergere i nomi dei membri che ne faranno parte.