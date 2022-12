La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Di certo sarà un 2023 impegnativo per la società bianconera, che oltre a difendersi in caso di processo per le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio, dovrà cercare di arrivare fino in fondo agli obiettivi sportivi. Si cercherà quindi di completare la rimonta in classifica nonostante oggi il Napoli sia a +10 e di arrivare in fondo a Coppa Italia ed Europa League.

Il presidente della Exor John Elkann ha confermato Massimiliano Allegri e Federico Cherubini fino a giugno, da valutare però saranno tecnico e direttore sportivo della Juventus per la stagione 2023-2024.

Molto dipenderà dai risultati che riuscirà a raccogliere la società bianconera, anche se le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la Juventus stia lavorando su un nuovo direttore sportivo che potrebbe essere scelto fra Giuntoli del Napoli, Gianluca Petrachi e Igli Tare della Lazio. Per quanto riguarda Allegri di certo pesa l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025 anche se, come scrive Tuttosport, la sua conferma dipenderà soprattutto dal raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Secondo il giornale sportivo, l'eventuale vittoria del campionato porterebbe ad un'inevitabile conferma sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri dipenderà dai risultati raggiunti dalla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la conferma di Massimiliano Allegri dipenderà dai risultati raggiunti dalla Juventus in stagione. Se dovesse arrivare la vittoria del campionato la conferma sarebbe scontata, lo dovrebbe essere anche se dovesse arrivare il piazzamento fra uno dei primi quattro posti che significherebbe partecipazione alla Champions League.

Di certo però bisognerà valutare anche l'evoluzione della vicenda giudiziaria. La punizione più severa potrebbe essere infatti la penalizzazione di qualche punto in classifica e questo potrebbe pesare sulla classifica finale nel campionato italiano.

Possibile l'ingaggio di Beppe Marotta e Alessandro Del Piero

La Juventus, cui l'UEFA potrebbe anche tendere una mano dopo l'opera di pulizia dei quadri dirigenziali in atto, potrebbe comunque affidarsi in futuro ad un nuovo tecnico ed eventualmente anche ad un nuovo direttore sportivo ma potrebbero arrivare anche nuove figure dirigenziali. Su tutti si parla del rientro alla base di Giuseppe Marotta, che sarebbe il nome preferito da John Elkann, e di Alessandro Del Piero con un ruolo di vicepresidente.