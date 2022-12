La Juventus è attesa da giorni importanti dal punto di vista societario. Il match amichevole del 22 dicembre contro il Rijeka sembra essere in secondo piano rispetto alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, la lista dei membri sarà consegnata il 24 dicembre e potrebbe essere annunciata dopo Natale, il 26 dicembre. Il primo incontro nel nuovo Cda è atteso per il 18 gennaio. Per quanto riguarda i nomi che dovrebbero farne parte il presidente designato è Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Non si conosce al momento chi potrebbe essere il nuovo vicepresidente della società bianconera, gran parte dei membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione saranno esperti di contabilità, finanza ed economia per fronteggiare un'eventuale vicenda giudiziaria con la Procura di Torino e la Consob.

A tal riguardo la proprietà si sente tranquilla anche in considerazione della nota ufficiale pubblicata sul sito della Juventus qualche giorno fa. Abbiamo parlato di due certezze, quella del presidente designato Ferrero e dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino. L'altro nome che ha la certezza di rimanere almeno fino a giugno è quello di Massimiliano Allegri.

Come scrive il sito juventusnews24.com il tecnico sarà il responsabile della gestione sportiva, non solo un semplice tecnico. Sarà lui quindi a portare avanti il mercato a gennaio insieme all'attuale direttore sportivo della società bianconera Federico Cherubini.

Gianluca Ferrero presidente, Scanavino amministratore delegato, Allegri responsabile gestione sportiva

Il 26 dicembre saranno annunciati i membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Il presidente designato è Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato quest'ultimo potrebbe avere un ruolo importante nella scelta di nuovi dirigenti.

Potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo ed un nuovo direttore generale, difficile nell'immediato, si valutano soprattutto per la stagione 2023-2024. Confermato invece almeno fino a giugno Massimiliano Allegri, che avrà un ruolo importante non solo come tecnico ma anche nella gestione sportiva. Insieme a Federico Cherubini porteranno avanti il mercato di gennaio, che però non dovrebbe regalare clamorose sorprese soprattutto per quanto riguarda gli acquisti.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui potrebbe valutare qualche cessione, soprattutto dei giocatori che hanno bisogno di raccogliere minutaggio. Per quanto riguarda invece giugno potrebbero lasciare la società bianconera i giocatori in scadenza, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.