La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo non solo per quanto riguarda il calcio giocato e il Calciomercato, ma anche per vicende giudiziarie sulle quali stanno indagando la Procura di Torino e la Consob. La società bianconera è tranquilla come dichiarato in una nota ufficiale pubblicata diversi giorni fa. Rimane il fatto che il nuovo Consiglio d'Amministrazione sarà formato da esperti di contabilità, finanza ed economia per fronteggiare eventualmente un'indagine giudiziaria. Una situazione che però, una volta chiusa la vicenda, potrebbe portare la Juventus ad uscire dalla Borsa.

A lanciare l'indiscrezione è stato Marcello Chirico, che sul suo profilo di Twitter ha sottolineato questa possibilità da parte della società bianconera. Più o meno la stessa cosa che ha fatto la Roma con l'arrivo della Famiglia Friedkin, il 14 settembre la società di proprietà degli imprenditori americani ha deciso di uscire dal mercato azionario. Una decisione che potrebbe essere motivata anche delle note vicende giudiziarie sulle quali sta indagando la Consob. Come è noto fra i capi d'accusa su cui stanno indagando l'istituto di vigilanza per le società quotate in borsa e la Procura di Torino, ci sono le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio. A tal riguardo si discute sulla manovra stipendi del 2020 e del 2021 che la società bianconera ha deciso di fare per fronteggiare l'emergenza coronavirus, posticipando quindi il pagamento degli ingaggi dei giocatori di qualche mese.

La Juventus potrebbe uscire dalla borsa nel 2023

''Nel 2023 la Juventus uscirà dalla Borsa''. Questo il post di Marcello Chirico pubblicato su Twitter. Una decisione che sarebbe clamorosa, ma che però è già stata presa da una società di Serie A di recente. Ci riferiamo alla Roma, con la proprietà Friedkin che ha deciso di uscire ufficialmente dal mercato azionario in data 14 settembre.

Una decisione quella della società bianconera che arriverebbe dopo l'indagine portata avanti da Procura di Torino e di Consob in merito ai capi d'accusa delle presunte plusvalenze fittizie e del possibile falso in bilancio. Intanto però si attenderà la vicenda giudiziaria, con la Juventus che annuncerà il 18 gennaio il presidente designato Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Si parla anche del possibile ingaggio di Alessandro Del Piero come vicepresidente della Juve.

Possibile l'ingaggio di Marotta e Giuntoli

La Juventus starebbe lavorando anche in previsione della stagione 2023-2024. Potrebbero arrivare un nuovo direttore sportivo ad integrare il lavoro di Federico Cherubini ed un nuovo direttore generale. Si parla di Cristiano Giuntoli del Napoli, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024, e di Giuseppe Marotta, che potrebbe lasciare l'Inter per ritornare nella società bianconera.