La Juventus negli ultimi vent'anni ha avuto i migliori giocatori al mondo. La dimostrazione il mondiale 2006 quando si contavano diversi giocatori bianconera fra la nazionale francese e quella italiana. Fra i riferimenti della squadra bianconera per circa 10 anni c'è stato David Trezeguet, amato molto dai tifosi bianconeri anche perché uno dei giocatori che ha accettato la Serie B con Calciopoli pur di rimanere nella società bianconera. Di recente è stato intervistato parlando del passato e dei suoi ex compagni di squadra. Fra le domande più interessanti a cui ha risposto c'è quella riferita al miglior compagno con il quale ha giocato nella sua carriera professionale, facendo il nome di Alessandro Del Piero.

Come è noto l'ex capitano della società bianconera ha condiviso tante stagioni con il francese, anche la Serie B. Per quanto riguarda invece l'avversario più forte contro cui ha giocato, ha fatto il nome di Paolo Maldini. Interessante anche il riferimento ai compagni con cui ha condiviso lo spogliatoio alla Juventus e nella nazionale francese. Ha parlato infatti di Mauro German Camoranesi, che Trezeguet considera un amico e di Thierry Henry. Per quanto riguarda lo stadio che lo ha più sorpreso nella sua esperienza professionale da giocatore, il francese ha dichiarato che è stato quello del River Plate, per il modo in cui i tifosi vivono il calcio. D'altronde le immagini che arrivano dall'Argentina per i festeggiamenti per il mondiale dimostrano le parole del giocatore francese.

'Il miglior calciatore con cui ho giocato è Alessandro Del Piero'. Queste le dichiarazioni di David Trezeguet in una recente intervista. L'ex giocatore della Juventus ha menzionato anche Zidane parlando di lui come il migliore con cui si è allenato per la sua tecnica.

Come compagno di squadra invece ha avuto un legame importante con Camoranesi, con il quale è rimasta l'amicizia, così come con Henry nella nazionale francese. Negli ultimi giorni si parla anche di un possibile ritorno di Del Piero in società.

La carriera professionale di Trezeguet alla Juventus

Come è noto Trezeguet ha giocato dal 2000 al 2010 nella società bianconera disputando 245 match e segnando 138 gol.

Con la Juventus ha vinto i campionati 2001-2002 e 2002-2003, a cui bisogna aggiungere quello non assegnato nel 2004-2005 e quello revocato nel 2005-2006 per la vicenda Calciopoli. Ha vinto anche 2 Supercoppe italiane ed 1 campionato di Serie B con la società francese. Più importanti le competizioni vinte con la nazionale francese, una Coppa del Mondo nel 1998 ed un Europeo nel 2000. L'ex giocatore della Juventus ha di recente ottenuto il patentino da direttore sportivo ed è pronto ad una nuova esperienza professionale in una società.